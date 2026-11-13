倍力舉辦第七屆財務長聯誼會、吸引逾300位主管參與 聚焦AI世代發展

資訊整合服務商倍力資訊（6874）主辦「第七屆財務長聯誼會」13日盛大登場，吸引逾300位企業財務長與永續負責人參與，今年以「智匯永續，財領未來」為主題，聚焦企業如何透過AI Agent建立「高度整合」的智能數據中樞，打破財務、永續及綠電管理長期存在的資訊孤島。

讓AI應用從過去單一系統的資料處理，升級為跨系統、跨部門的智能整合與流程自動化，朝向「一鍵完成」複雜作業邁進，將企業因應法規的合規成本轉化為長期核心競爭力。

倍力董事長許金隆表示，隨著IFRS永續揭露準則逐步實施，企業不僅面臨財務與永續資訊同步揭露的挑戰，更須整合碳排放、能源採購及跨部門營運數據。過去各系統獨立運作，仰賴人工作業進行資料收集、轉換、核對與彙整，不僅耗費大量時間，也影響決策效率。未來企業競爭的關鍵，在於能否透過AI將分散資訊轉化為可即時運用的決策資產。

倍力於活動中展示企業級AI工作夥伴平台「MPBox」，最大優勢在於突破傳統AI僅能進行文字生成、資料辨識或單點任務的限制，透過AI Agent理解企業內部文件、作業規則及既有系統資料，串聯原本需要多個部門、不同軟體分別執行的工作流程。企業只需透過單一入口下達需求，即可由AI協助完成資料蒐集、轉換、檢核、報表生成、洞察與分析等多階段任務，大幅減少重複操作，讓原本繁複的跨系統作業朝向一鍵智能完成。

董事長許金隆表示，近期倍力與台達能源建立緊密合作夥伴關係，結合倍力資訊在碳盤查與ESG相關數位管理系統的深厚經驗，以及台達能源在綠電交易、能源管理與綠能解決方案的技術優勢，共同為企業客戶提供更全面且彈性的綠能與低碳轉型服務。