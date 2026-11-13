快訊

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

倍力舉辦第七屆財務長聯誼會、吸引逾300位主管參與 聚焦AI世代發展

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
倍力資訊董事長許金隆。業者／提供
倍力資訊董事長許金隆。業者／提供

資訊整合服務商倍力資訊（6874）主辦「第七屆財務聯誼會」13日盛大登場，吸引逾300位企業財務長與永續負責人參與，今年以「智匯永續，財領未來」為主題，聚焦企業如何透過AI Agent建立「高度整合」的智能數據中樞，打破財務、永續及綠電管理長期存在的資訊孤島。

讓AI應用從過去單一系統的資料處理，升級為跨系統、跨部門的智能整合與流程自動化，朝向「一鍵完成」複雜作業邁進，將企業因應法規的合規成本轉化為長期核心競爭力。

倍力董事長許金隆表示，隨著IFRS永續揭露準則逐步實施，企業不僅面臨財務與永續資訊同步揭露的挑戰，更須整合碳排放、能源採購及跨部門營運數據。過去各系統獨立運作，仰賴人工作業進行資料收集、轉換、核對與彙整，不僅耗費大量時間，也影響決策效率。未來企業競爭的關鍵，在於能否透過AI將分散資訊轉化為可即時運用的決策資產。

倍力於活動中展示企業級AI工作夥伴平台「MPBox」，最大優勢在於突破傳統AI僅能進行文字生成、資料辨識或單點任務的限制，透過AI Agent理解企業內部文件、作業規則及既有系統資料，串聯原本需要多個部門、不同軟體分別執行的工作流程。企業只需透過單一入口下達需求，即可由AI協助完成資料蒐集、轉換、檢核、報表生成、洞察與分析等多階段任務，大幅減少重複操作，讓原本繁複的跨系統作業朝向一鍵智能完成。

董事長許金隆表示，近期倍力與台達能源建立緊密合作夥伴關係，結合倍力資訊在碳盤查與ESG相關數位管理系統的深厚經驗，以及台達能源在綠電交易、能源管理與綠能解決方案的技術優勢，共同為企業客戶提供更全面且彈性的綠能與低碳轉型服務。

聯誼 財務 主管

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中保科財報／擴大 AI 治理應用 前三季 EPS 4.94元

國泰世華、永豐、合庫及新光銀行攜手 統籌主辦益登科技33億元聯貸案

藍新科技攜手應援科技 打造全新 AI 導購交易平台

公股第一家！兆豐金控首次參與COP31會議

相關新聞

北士科登2026交易王！黃仁勳下台總部沒了？正反觀點一次看

近期房市略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈後，北士科以496筆交易位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後。

黃仁勳閃辭衝擊 AI 鏈？宏碁施振榮：台灣核心能力無可取代、影響不大

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆，於12日辭去執行長、總裁、董事會成員職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮13日回應，應該不會有大的影響，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴，所以他的接棒人上來，他要發展也要跟台灣合作。

日月光砸2.9億導入 AI 電子鼻 強化先進封裝良率、智慧製造再升級

全球封測龍頭日月光投控（3711）持續擴大先進封裝布局，智慧製造也有新動作，旗下日月光半導體與美國AI嗅覺技術業者Ainos（艾諾斯）深化合作，雙方最新簽署900萬美元（約新台幣2.9億元）採購協議，日月光將新增導入5,000台AI Nose（AI電子鼻）系統，透過AI化學感測技術，強化先進封裝製程的環境監控、污染管理及良率控制，為高階封裝產線增添新一代智慧感測能力。

藍新科技攜手應援科技 打造全新 AI 導購交易平台

智冠（5478）集團旗下藍新科技宣布攜手應援科技打造全新AI導購交易平台「BuyTalk Agent」，提供商家全方位的銷售管道與提升消費者購物體驗；藍新科技與 Mastercard（萬事達卡）合作，將 Mastercard Agent Pay功能導入「BuyTalk Agent」，協助打造可信賴且安全的代理式商務（Agentic Commerce）支付環境。「BuyTalk Agent」首波聚焦旅遊產業，商家無須自建AI模型，只要提供商品資訊，平台即可轉換為AI可辨識資料，並串接商品推薦、訂購到支付的完整流程，打造一站式AI購物服務。商家導入AI商務的技術門檻因此大幅降低、更能拓展銷售機會，消費者則享有更便利、個人化的購物體驗。

黃仁勳陷桃色風暴 北市府曝輝達北士科海外總部設立最新進度

輝達公司（NVIDIA）董事會於昨宣布黃仁勳辭執行長等職務，台北市政府今表示，輝達北士科海外總部地上權案簽約主體是台北市設立的子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。

台光電第3季 EPS 為40.47元 法人估全年上看116.4元

台光電（2383）第3季每股獲利（EPS）為40.47元，稅後純益145億元，季增46.8%、年增265.6%，優於市場預期；分析師表示，主要係持續受惠M7以上高階材料營運占比提升至65~70%（第2季為60~65%），加上產品漲價效果提升產品組合，帶動獲利表現優於預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。