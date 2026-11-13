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矽力估2027年營收增近30% 資料中心和車用驅動

中央社／ 新竹13日電

電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，消費性市場需求疲軟，將抵銷人工智慧資料中心（AIDC）市場成長，整體第4季營收將較第3季持平，2027年營收增幅可望趨近30%，AIDC和車用是主要動能。

矽力-KY今天召開線上法人說明會，陳偉說，第3季營運表現優於預期，主要受惠AIDC產品業績強勁成長，季營收年增120%，占總營收比重攀升至17%。此外，第3季車用營收年增50%，消費產品在市占率提升下，相關營收也較去年同期增加30%水準。

矽力-KY第3季營收新台幣72.59億元，季增19.7%，年增43.8%，毛利率47.4%，自第2季谷底回升，較第2季揚升0.4個百分點，受業外縮水影響，歸屬母公司淨利9.09億元，季減43%，年增26.5%，每股純益2.34元。

展望未來，陳偉表示，往年第4季為中國消費市場傳統旺季，不過，今年因客戶提前於第3季拉貨，恐影響第4季需求旺季不旺；第4季AIDC產品業績可望持續快速成長，將支撐整體第4季營收較第3季持平。

陳偉表示，觀察消費和電腦短期需求比較弱，資料中心、工業和通訊需求比較強。

陳偉說，2027年營收仍將有不錯成長，增幅將逼近30%，AIDC與車用產品是主要成長動能，預期2027年底AIDC產品營收比重可望達25%水準。

矽力 營收 資料中心

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