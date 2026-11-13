亞灣AI實證成果發表 攜手微軟、Google加速技術落地

經濟部中小及新創企業署今天辦理「亞灣AI實證暨園區成果發表會」，集結25家新創企業展示創新解決方案。中企署表示，今年推動「亞灣AI創新實證計畫」，聚焦南台灣產業需求，媒合具備人工智慧（AI）技術能量的新創企業進行場域驗證，並攜手微軟、Google等國際大廠資源，加速智慧化與落地應用。

中企署透過新聞稿表示，亞灣AI實證暨園區成果發表會於今天在亞灣新創園舉行，除了展示25家新創企業的創新解決方案，也舉辦技術論壇及產業交流，呈現計畫及園區輔導成果與AI實證應用效益。

中企署指出，亞灣AI創新實證計畫關注南台灣車用電子、塑橡膠化工、食品加工及物流運籌等4大產業領域，透過盤點企業在研發、生產製造、品質檢測及訂單管理等環節面臨的問題，媒合新創技術，促成AI解決方案進入企業實際場域驗證。

中企署舉例，企業「雲界數位」透過代理式AI（AIAgent），協助塑膠設備大廠富強鑫進行跨機台參數分析，將分析作業由2.5小時縮短至10分鐘；「達易智造」透過AI排程，協助上市蛋品業者大武山牧場將每日供貨調配時間由4小時縮短至1.2小時，提升訂單調度效率並精準供貨；「海波視智能」協助勁豐電子導入高光譜影像及AI影像辨識技術，提升品質檢測準確度、效率及一致性。

此外，中企署也攜手微軟、Google等國際大廠，透過技術支援、專業課程、算力點數及行銷網絡等輔導資源，並共同舉辦技術論壇，進行專題分享、產業應用座談及商務媒合交流等，加速創新技術從場域驗證走向商業應用，擴大產業效益。

中企署表示，亞灣新創園與高雄軟體園區將持續攜手產官學研各界，強化新創培育、技術、市場、專利布局及財務等資源鏈結，協助新創團隊將AI解決方案與數位科技導入製造、服務及農林漁牧等南台灣產業，推動中小微企業數位轉型與升級。

展望未來，中企署將提供更多算力、AI工具及應用技術支持，並規劃加速器補助與相關協助方案，協助新創拓展國內外市場，預計明年初陸續推出具體措施。同時，經濟部也持續推動創新實驗機制，針對金融科技、無人機、無人載具及無人車等新興應用，協調相關法規與試驗需求，並結合Google、Microsoft、AWS等國際企業及產學研夥伴，打造完整的新創合作平台。