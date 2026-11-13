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日月光砸2.9億導入 AI 電子鼻 強化先進封裝良率、智慧製造再升級

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）持續擴大先進封裝布局，智慧製造也有新動作，旗下日月光半導體與美國AI嗅覺技術業者Ainos（艾諾斯）深化合作，雙方最新簽署900萬美元（約新台幣2.9億元）採購協議，日月光將新增導入5,000台AI Nose（AI電子鼻）系統，透過AI化學感測技術，強化先進封裝製程的環境監控、污染管理及良率控制，為高階封裝產線增添新一代智慧感測能力。

Ainos於美國時間12日宣布上述消息，此次採購金額創下該公司歷來最大單筆訂單紀錄，加計首階段210萬美元採購案，雙方合作總金額達1,110萬美元（約新台幣3.6億元），累計採購規模達6,400台。其中，首批1,400台設備已完成交付，日月光進一步擴大採購，顯示AI化學感測技術正逐步從初期導入，走向大規模實際應用。

據了解，Ainos是一家橫跨AI嗅覺技術及生技醫療領域的美國企業，核心技術是將人類難以辨識的氣味與化學訊號轉換為可供AI分析的數位資料，賦予機器類似人類嗅覺的感知能力。

旗下AI Nose系統可將空氣中的化學訊號轉換為Smell ID數位資訊，結合人工智慧模型進行辨識及分析，目前已累積超過30億筆真實世界化學數據，應用領域涵蓋半導體製造、工業監測、機器人及醫療等。

對日月光而言，此次擴大導入AI電子鼻，主要著眼於先進封裝製程日益複雜，對生產環境及品質穩定性的要求也愈來愈高，尤其AI及高效能運算（HPC）晶片持續朝異質整合、高密度互連發展，製程中的微量化學物質、污染源或環境異常，都可能影響產品品質，如何及早發現異常並降低生產損耗，成為高階封測廠提升競爭力的重要課題。

業界分析，過去半導體智慧工廠主要透過設備參數、影像辨識及生產數據進行製程管理，AI Nose則進一步納入化學感測資訊，等於為產線增加另一套監控機制，可協助工程人員掌握不同區域的化學環境變化，辨識潛在污染源，作為設備調整、製程改善及異常排查的參考。

日月光表示，先進封裝技術持續演進，集團也積極透過新型感測技術推進智慧製造，未來將擴大化學感測系統的監測範圍，並與既有製造數據整合，藉此強化製程良率、產品品質、營運效率及人員安全等管理能力。

此次日月光擴大導入AI Nose，反映集團在積極擴充先進封裝產能之餘，也同步強化製造端的智慧化管理能力，未來相關技術若能逐步擴大應用至更多高階封測產線，將有助於日月光鞏固全球先進封測市場的競爭地位。

日月光 良率 日月光投控

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