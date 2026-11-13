微星 MGA 攜手 Red Bull 以頂級效能 定義全球電競賽事新標竿

MSI 微星（2377）今日宣布，旗下國際電競賽事 MSI Gaming Arena（MGA）再度與全球極限運動與電競巨擘 Red Bull 展開策略合作，正式成為 2026 年「Red Bull League of Its Own」與「Red Bull Home Ground」兩大國際頂級電競盛事的官方指定 PC 及電競筆電合作夥伴。透過 MSI 頂尖的硬體研發實力與 AI PC、高效能桌機及電競筆電，雙方將攜手為全球頂尖選手打造最穩定流暢的競技後盾，並為全球玩家帶來零距離的震撼賽事體驗。

面對高強度的國際頂尖對決，極致的運算效能與系統穩定性，始終是撐起整個賽事規格與選手表現的核心。雙方此次聯手合作，不僅是硬體與賽事的結合，更要為全球玩家與電競社群打破常規——透過 MSI 頂尖的運算技術與 Red Bull 獨有的沉浸式賽事體驗加乘，確保每場比賽皆能釋放最純粹的競技張力，讓玩家無論身處現場或透過轉播，皆能零距離感受頂級電競的熱血與震撼。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI 與 Red Bull 對於極致表現與推動電競文化的理念一致。我們很高興能透過 MGA 與 Red Bull 再次攜手。微星始終致力以頂尖的硬體研發實力，為全球頂級賽事提供最穩固的運算後盾，讓選手在無後顧之憂的競技環境中發揮實力，同時為全球玩家帶來卓越的觀賽體驗。」

自 2010 年創立以來，MSI Gaming Arena（MGA）作為微星科技旗下的國際電競賽事，持續凝聚全球玩家與選手的熱情。透過業界領先的 AI PC、高效能桌上型電腦與電競筆電，MSI 將為兩大賽事打造流暢、穩定的硬體環境，全力支援選手的頂尖對決。