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微星 MGA 攜手 Red Bull 以頂級效能 定義全球電競賽事新標竿

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星MGA 攜手 Red Bull 以頂級效能，定義全球電競賽事新標竿。微星／提供
微星MGA 攜手 Red Bull 以頂級效能，定義全球電競賽事新標竿。微星／提供

MSI 微星（2377）今日宣布，旗下國際電競賽事 MSI Gaming Arena（MGA）再度與全球極限運動與電競巨擘 Red Bull 展開策略合作，正式成為 2026 年「Red Bull League of Its Own」與「Red Bull Home Ground」兩大國際頂級電競盛事的官方指定 PC 及電競筆電合作夥伴。透過 MSI 頂尖的硬體研發實力與 AI PC、高效能桌機及電競筆電，雙方將攜手為全球頂尖選手打造最穩定流暢的競技後盾，並為全球玩家帶來零距離的震撼賽事體驗。

面對高強度的國際頂尖對決，極致的運算效能與系統穩定性，始終是撐起整個賽事規格與選手表現的核心。雙方此次聯手合作，不僅是硬體與賽事的結合，更要為全球玩家與電競社群打破常規——透過 MSI 頂尖的運算技術與 Red Bull 獨有的沉浸式賽事體驗加乘，確保每場比賽皆能釋放最純粹的競技張力，讓玩家無論身處現場或透過轉播，皆能零距離感受頂級電競的熱血與震撼。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI 與 Red Bull 對於極致表現與推動電競文化的理念一致。我們很高興能透過 MGA 與 Red Bull 再次攜手。微星始終致力以頂尖的硬體研發實力，為全球頂級賽事提供最穩固的運算後盾，讓選手在無後顧之憂的競技環境中發揮實力，同時為全球玩家帶來卓越的觀賽體驗。」

自 2010 年創立以來，MSI Gaming Arena（MGA）作為微星科技旗下的國際電競賽事，持續凝聚全球玩家與選手的熱情。透過業界領先的 AI PC、高效能桌上型電腦與電競筆電，MSI 將為兩大賽事打造流暢、穩定的硬體環境，全力支援選手的頂尖對決。

電競筆電 電競 微星

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