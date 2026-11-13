AI 算力強勢突圍 三大關鍵提早卡位2027美股紅利

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，受惠於AI雲端基礎設施大廠CoreWeave公布創紀錄財報與龐大積壓訂單激勵，市場對AI算力需求放緩的疑慮一掃而空，強勁的基本面表現成功抵銷市場對美國通膨黏性與聯準會（Fed）利率政策偏向鷹派的擔憂。

潘勝昱指出，全球避險基金近期經歷十年來最劇烈的去槓桿調整，導致半導體類股出現顯著「超賣」訊號，以輝達、博通與超微為首的AI晶片龍頭已浮現極具吸引力的估值買點；此外，高盛預估2027年全球AI基礎設施投資規模將上看1.2兆美元，半導體已成為驅動全球資產定價的核心變數。

潘勝昱認為，近期市場震盪與軟體板塊的估值修正，正是投資人逢低加碼具備實質現金流與AI變現能力「高品質龍頭企業」的絕佳契機。潘勝昱進一步分析，機構法人的投降式拋售已接近尾聲，雖然波動率控制基金短線仍有調節空間，但企業強勁的獲利成長將成為支撐牛市延續的核心支柱，建議投資人聚焦具備深厚護城河與資產負債表穩健的優質標的，而非盲目追高。

潘勝昱強調，AI帶動的資料中心、電力與基礎設施建設仍處於「中段局勢」，企業透過導入AI所創造的生產力紅利，將成為抵禦通膨並支撐美國經濟在2027年維持穩健擴張的關鍵引擎。

面對華爾街各大投行一致看好AI長線基本面與超跌反彈契機，大華美國MAG7+憑藉「70%科技七巨頭 + 30%大型衛星科技股與ADR」的精準配置，不僅囊括微軟、蘋果、輝達、Alphabet、Meta、亞馬遜與特斯拉等具備充沛自由現金流的科技霸主，更將近期獲高盛點名具備估值修復潛力的博通、超微，以及掌握全球先進製程命脈的台積電ADR納入成分股，在市場去槓桿後的反彈浪潮中具備極佳的攻擊與防禦韌性。

潘勝昱表示，儘管11月還有AI新創Anthropic高達1兆美元估值的IPO案吸引市場資金關注，且聯準會利率路徑與通膨數據仍可能引發短線波動，但AI產業從算力建設走向實質獲利變現的長線趨勢並未改變。建議投資人採取分批進場或定期定額方式，理性應對短線震盪並把握2027年AI長多行情。