快訊

「把老大請回來」！輝達員工聲援黃仁勳 追問調查未完為何先走人

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 算力強勢突圍 三大關鍵提早卡位2027美股紅利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華美國MAG7+（009815）展望2027年投資策略。(資料來源：彭博、各大國際研究機構報告，大華銀投信)
大華美國MAG7+（009815）展望2027年投資策略。(資料來源：彭博、各大國際研究機構報告，大華銀投信)

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，受惠於AI雲端基礎設施大廠CoreWeave公布創紀錄財報與龐大積壓訂單激勵，市場對AI算力需求放緩的疑慮一掃而空，強勁的基本面表現成功抵銷市場對美國通膨黏性與聯準會（Fed）利率政策偏向鷹派的擔憂。

潘勝昱指出，全球避險基金近期經歷十年來最劇烈的去槓桿調整，導致半導體類股出現顯著「超賣」訊號，以輝達、博通與超微為首的AI晶片龍頭已浮現極具吸引力的估值買點；此外，高盛預估2027年全球AI基礎設施投資規模將上看1.2兆美元，半導體已成為驅動全球資產定價的核心變數。

潘勝昱認為，近期市場震盪與軟體板塊的估值修正，正是投資人逢低加碼具備實質現金流與AI變現能力「高品質龍頭企業」的絕佳契機。潘勝昱進一步分析，機構法人的投降式拋售已接近尾聲，雖然波動率控制基金短線仍有調節空間，但企業強勁的獲利成長將成為支撐牛市延續的核心支柱，建議投資人聚焦具備深厚護城河與資產負債表穩健的優質標的，而非盲目追高。

潘勝昱強調，AI帶動的資料中心、電力與基礎設施建設仍處於「中段局勢」，企業透過導入AI所創造的生產力紅利，將成為抵禦通膨並支撐美國經濟在2027年維持穩健擴張的關鍵引擎。

面對華爾街各大投行一致看好AI長線基本面與超跌反彈契機，大華美國MAG7+憑藉「70%科技七巨頭 + 30%大型衛星科技股與ADR」的精準配置，不僅囊括微軟、蘋果、輝達、Alphabet、Meta、亞馬遜與特斯拉等具備充沛自由現金流的科技霸主，更將近期獲高盛點名具備估值修復潛力的博通、超微，以及掌握全球先進製程命脈的台積電ADR納入成分股，在市場去槓桿後的反彈浪潮中具備極佳的攻擊與防禦韌性。

潘勝昱表示，儘管11月還有AI新創Anthropic高達1兆美元估值的IPO案吸引市場資金關注，且聯準會利率路徑與通膨數據仍可能引發短線波動，但AI產業從算力建設走向實質獲利變現的長線趨勢並未改變。建議投資人採取分批進場或定期定額方式，理性應對短線震盪並把握2027年AI長多行情。

算力 美股 超微 AI

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

MAG7獲利引擎持續運轉 這檔美股ETF掌握美股創新成長新契機

00918聚焦 AI 供應鏈與高股息優勢 大華銀投信看好台股震盪偏多

台股土洋對作怕追高套牢？00918精準鎖定AI與金融：靠高填息賺總報酬

AI股估值修正！00918經理人稱資金未撤離 轉向獲利與現金流

相關新聞

北士科登2026交易王！黃仁勳下台總部沒了？正反觀點一次看

近期房市略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈後，北士科以496筆交易位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後。

黃仁勳閃辭衝擊 AI 鏈？宏碁施振榮：台灣核心能力無可取代、影響不大

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆，於12日辭去執行長、總裁、董事會成員職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮13日回應，應該不會有大的影響，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴，所以他的接棒人上來，他要發展也要跟台灣合作。

日月光砸2.9億導入 AI 電子鼻 強化先進封裝良率、智慧製造再升級

全球封測龍頭日月光投控（3711）持續擴大先進封裝布局，智慧製造也有新動作，旗下日月光半導體與美國AI嗅覺技術業者Ainos（艾諾斯）深化合作，雙方最新簽署900萬美元（約新台幣2.9億元）採購協議，日月光將新增導入5,000台AI Nose（AI電子鼻）系統，透過AI化學感測技術，強化先進封裝製程的環境監控、污染管理及良率控制，為高階封裝產線增添新一代智慧感測能力。

藍新科技攜手應援科技 打造全新 AI 導購交易平台

智冠（5478）集團旗下藍新科技宣布攜手應援科技打造全新AI導購交易平台「BuyTalk Agent」，提供商家全方位的銷售管道與提升消費者購物體驗；藍新科技與 Mastercard（萬事達卡）合作，將 Mastercard Agent Pay功能導入「BuyTalk Agent」，協助打造可信賴且安全的代理式商務（Agentic Commerce）支付環境。「BuyTalk Agent」首波聚焦旅遊產業，商家無須自建AI模型，只要提供商品資訊，平台即可轉換為AI可辨識資料，並串接商品推薦、訂購到支付的完整流程，打造一站式AI購物服務。商家導入AI商務的技術門檻因此大幅降低、更能拓展銷售機會，消費者則享有更便利、個人化的購物體驗。

黃仁勳陷桃色風暴 北市府曝輝達北士科海外總部設立最新進度

輝達公司（NVIDIA）董事會於昨宣布黃仁勳辭執行長等職務，台北市政府今表示，輝達北士科海外總部地上權案簽約主體是台北市設立的子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。

台光電第3季 EPS 為40.47元 法人估全年上看116.4元

台光電（2383）第3季每股獲利（EPS）為40.47元，稅後純益145億元，季增46.8%、年增265.6%，優於市場預期；分析師表示，主要係持續受惠M7以上高階材料營運占比提升至65~70%（第2季為60~65%），加上產品漲價效果提升產品組合，帶動獲利表現優於預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。