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藍新科技攜手應援科技 打造全新 AI 導購交易平台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠（5478）集團旗下藍新科技宣布攜手應援科技打造全新AI導購交易平台「BuyTalk Agent」，提供商家全方位的銷售管道與提升消費者購物體驗；藍新科技與 Mastercard（萬事達卡）合作，將 Mastercard Agent Pay功能導入「BuyTalk Agent」，協助打造可信賴且安全的代理式商務（Agentic Commerce）支付環境。「BuyTalk Agent」首波聚焦旅遊產業，商家無須自建AI模型，只要提供商品資訊，平台即可轉換為AI可辨識資料，並串接商品推薦、訂購到支付的完整流程，打造一站式AI購物服務。商家導入AI商務的技術門檻因此大幅降低、更能拓展銷售機會，消費者則享有更便利、個人化的購物體驗。

AI購物趨勢崛起！個人化服務成消費新動能

AI正逐步改變消費者搜尋商品、比較方案與付款購買的方式。根據Mastercard調查報告，57% 的台灣民眾願意授權代理式AI依個人偏好與預算搜尋商品，並在本人確認後完成購買；調查亦顯示，逾6成民眾願意將旅遊行程規劃與支付交由 AI 執行，顯示消費者對 AI 的期待，已從資訊查詢延伸至消費決策與交易執行。

隨著AI成為消費者搜尋資訊的新入口，商品與服務能否回應個人化需求，成為商家競爭力的重要一環。對具備特色商品或專業服務的業者而言，接軌AI商務有助於突破傳統搜尋與既有會員通路的限制，讓商品更精準地對應消費者需求，觸及原有會員與銷售通路以外的新客群，提升業務拓展的機會。

首波聚焦旅遊業：精準媒合旅客需求

AI導購交易平台「BuyTalk Agent」首波將聚焦旅遊產業。由於旅遊需求高度個人化，消費者往往須依出發日期、人數、預算及住宿偏好，在不同網站間反覆搜尋、比較方案，業者也須花費時間回覆諮詢、確認需求。平台可依旅客條件，從商家上架的商品中推薦合適方案，並銜接後續訂購與支付流程，減少反覆搜尋與雙方溝通的時間，提升旅遊規劃與交易效率。

對商家而言，無須自行建置AI工具或投入開發資源，只需加入平台，透過「商品資訊結構化、AI需求媒合、訂單確認、支付授權」4步驟，即可快速導入AI商務。此外，經結構化處理的商品資料，未來亦可作為串接其他大型語言模型（LLM）服務的基礎，減少跨平台重複整理商品資訊的負擔，為拓展更多銷售通路預作準備。

藍新科技總經理鍾興博表示，AI已從輔助工具，成為串聯商家與消費者的新橋梁。AI商務的價值，不只是跟進消費者的購物方式，更在於解決商家導入新技術的不易，以及消費者搜尋、比較商品耗時等實際痛點。因此，藍新科技攜手應援科技推出『BuyTalk Agent』，並整合 Mastercard Agent Pay，為代理式商務體驗打造可信賴的支付環境。盼讓業者透過簡單步驟，即可參與新型態的商務模式，也讓消費者更有效率找到符合需求的商品。

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