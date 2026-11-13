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黃仁勳陷桃色風暴 北市府曝輝達北士科海外總部設立最新進度

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達前執行長黃仁勳。路透
輝達前執行長黃仁勳。路透

輝達公司（NVIDIA）董事會於昨宣布黃仁勳辭執行長等職務，台北市政府今表示，輝達北士科海外總部地上權案簽約主體是台北市設立的子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。

北市府指出，輝達北士科海外總部建造執照已於今年7月15日掛件；地下連續壁工程亦於11月5日獲都審幹事會審議通過，市府都市發展局預計於11月底召開都審委員會審議，通過並核發雜項執照後即可施工。

輝達董事會主席哈維・瓊斯（Harvey C. Jones）已對外說明「董事會對整個領導團隊充滿信心，並預期公司的營運將持續推進，不會受到任何影響（The Board has full confidence in the leadership team, and we expect the company’s operations to continue without interruption.）」。

北市府表示，輝達投資其子公司台灣輝達經典於北士科設立海外總部，是經過縝密評估及積極爭取專案設定地上權，不至於因執行長異動而影響台灣輝達經典股份有限公司之履約，此時不宜過度臆測，以免影響雙方互信及契約誠信。北市府後續將持續落實履約管理及提供行政協助，讓輝達北士科海外總部早日落成啟用。

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