黃仁勳閃辭衝擊 AI 鏈？宏碁施振榮：台灣核心能力無可取代、影響不大

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆，於12日辭去執行長、總裁、董事會成員職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮13日回應，應該不會有大的影響，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴，所以他的接棒人上來，他要發展也要跟台灣合作。

施振榮分析，應該不會有大的影響，因為實質上就是大家分工，而且共同創造價值，對大家都好。他的接棒人也要借重台灣，不管是晶片或者是伺服器，整個在一起來國際再做推廣。因為我們台灣的核心能力現在也找不到替代者，所以他的接棒人上來，他的思維都還是一樣，要大家一起來合作。

施振榮指出，可能要有一個調適，但是很明顯以理智的思考，新的接班人了解實際的狀況後，大概他要發展就是要靠台灣，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴。

針對美國期中選舉後，民主黨大勝對於AI資料中心產業的限制，施振榮認為，大趨勢是不可改的，但是至於如何來調整他的速度，這個可能看實際的狀況。事實上（資料中心）進度太快造成投資浪費也不是很理想，但是整個市場經濟本身就是不斷地在調整，就看實際的狀況，以投資的效益來做考量。

施振榮指出，大家很擔心，會不會像網路泡沫，但是過度期待當然會有泡沫，但實質上這個發展並沒有停止，一直很健全地在發展。那AI的時代絕對是這個樣子，現在唯一最欠缺的，就是智慧的問題，不會讓他不會做壞事、做錯事情的問題，那我在想辦法，王道可能是解決之道。