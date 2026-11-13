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台光電第3季 EPS 為40.47元 法人估全年上看116.4元
台光電（2383）第3季每股獲利（EPS）為40.47元，稅後純益145億元，季增46.8%、年增265.6%，優於市場預期；分析師表示，主要係持續受惠M7以上高階材料營運占比提升至65~70%（第2季為60~65%），加上產品漲價效果提升產品組合，帶動獲利表現優於預期。
法人機構表示，在產能後續計畫方面，台光電在台灣觀音廠建廠因缺料與法規規範影響，造成觀音新廠進度遞延，使得在後續新產能投入略微下滑，2027年產能較先前預期下滑3.2%。
CCL漲價方面，受惠E-GLASS持續缺貨以及HVLP 3+逐步吃緊，第4季主要進行全品項的調漲計畫，但實際調漲幅度仍須觀察原物料漲價情形。
展望2027年，隨著台光電新產能持續開出，並應用於AI伺服器、LEO、CPO等高階終端需求，使得台光電M9等高階材料出貨基期逐步墊高，此外，仍持續研發M10、基板材料等新產品，預期亞太地區其餘競爭對手短期較難撼動台光電的產品領先地位，推升未來營運與毛利率，預估今年EPS為116.4元。
雖台光電產能擴充計劃受當地法規影響略微下滑，但不影響2027年CCL的高階終端需求持續落地，使得CCL產業供不應求，推升台光電中長期營運與毛利率向上，預估2027年營收3,264.7億元，年增61.7%，稅後純益775.6億元，年增79.4%，EPS上看216.4元。
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