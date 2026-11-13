台光電第3季 EPS 為40.47元 法人估全年上看116.4元

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆，於12日辭去執行長、總裁、董事會成員職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮13日回應，應該不會有大的影響，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴，所以他的接棒人上來，他要發展也要跟台灣合作。

2026-11-13 12:56