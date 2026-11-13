快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光首度進駐科學園區 路竹廠一期啟用、二期動土

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
日月光持續擴大在台先進封裝布局，今（13）日於南科高雄園區舉行「日月光南科分公司路竹廠一期啟用暨二期動土典禮」。照片／日月光提供
日月光持續擴大在台先進封裝布局，今（13）日於南科高雄園區舉行「日月光南科分公司路竹廠一期啟用暨二期動土典禮」。照片／日月光提供

日月光（3711）持續擴大在台先進封裝布局，今（13）日於南科高雄園區舉行「日月光南科分公司路竹廠一期啟用暨二期動土典禮」，此次亦為日月光首度進駐科學園區興建大型先進封裝廠房。路竹廠一期與二期滿載後，整體投資規模預估達千億元，年營收約800億元，預計創造約5,000個就業機會。

典禮由日月光總部執行副總經理洪松井、南科管理局局長鄭秀絨、日月光南科分公司總經理王頌斐等產官代表共同出席見證。路竹廠一期啟用、二期總樓地板面積約6.61萬坪，是於楠梓總部核心基地之外，打造日月光另一個先進封裝重要據點。

隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新世代應用快速發展，市場對高效能晶片及先進封裝需求持續成長。日月光此次以一期啟用、二期擴建同步推進，將先進封裝布局由楠梓向北延伸至路竹，進一步串聯南台灣晶圓製造、封裝測試及上下游供應鏈，縮短產業鏈距離、提升協同效率，強化南台灣半導體產業聚落的整體競爭力。

日月光總部執行副總經理洪松井表示，AI與高效能運算快速發展，持續推升高階晶片對先進封裝技術與量產能力的需求。先進封裝已成為半導體產業推動運算效能持續提升的重要關鍵，日月光持續提前布局產能、技術與人才，透過楠梓與路竹等據點相互支援，強化先進封裝製造量能與供應鏈協同。

日月光南科分公司總經理王頌斐表示，路竹廠一期正式啟用、二期同步動土，不僅是日月光首度進駐科學園區的重要里程碑，也代表公司持續以長期投資回應全球客戶需求，深化台灣在全球半導體供應鏈中的競爭優勢。

路竹廠一期為日月光進駐科學園區的重要起點。為加速先進封裝產能布局，日月光先前投入65億元取得南部科學園區高雄園區既有廠房及附屬設施，並進行廠房整合與產線建置，逐步導入先進封裝量能。此次一期正式啟用，象徵日月光在路竹的先進封裝布局由投資建置進入實質營運階段，也為後續二期擴建奠定生產、人才與供應鏈基礎。

二期亦將進一步強化製造環境穩定度與營運韌性，透過微振控制設計，並將特殊氣體供應、公共危險物品管理及廢水處理等廠務設施採分棟配置，降低相互干擾並提升風險隔離能力，為下一階段先進封裝量產與未來擴充預留更大的發展空間。

南科管理局局長鄭秀絨表示，南科持續完善園區及周邊醫療、教育與交通等生活機能，打造兼顧生產、生活與生態的優質園區環境，並持續推動園區版圖由嘉義、臺南、高雄延伸至屏東，串聯南臺灣半導體產業廊帶，落實「大南方新矽谷」發展布局。日月光此次進駐南科高雄園區並擴大先進封裝量能，將進一步強化晶圓製造、封裝測試與上下游供應鏈的產業鏈結，帶動人才、研發及產業資源匯聚，為南臺灣半導體聚落注入新的發展動能。

日月光深耕高雄逾40年，以楠梓為核心持續拓展在地先進封測版圖，此次首度進駐科學園區，進一步將產業布局延伸至路竹。從一期投資建置到二期擴大布局，不僅持續提升先進封裝量能，也將帶動周邊供應鏈、人才與產學研發能量匯聚。未來，日月光將持續深化先進封裝與智慧製造布局，強化台灣半導體產業的量產效率與供應鏈韌性，以長期投資深耕台灣、根留高雄，迎接AI世代下一階段成長需求。

日月光 科學園區 楠梓

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台南科技S廊帶 南科、府城、沙崙三大引擎齊發

日勝生「高雄 R17世運站 A5公辦都更案」動土 總投資金額逾88.5億元

元太法說會／發揮財務與技術雙重優勢 積極布局 AI材料及新興應用市場

炎洲EPS 0.88元、炎洲流通EPS 4.88元 營收獲利雙成長

相關新聞

北士科登2026交易王！黃仁勳下台總部沒了？正反觀點一次看

近期房市略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈後，北士科以496筆交易位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後。

黃仁勳下台、北士科總部生變？北市府：籌建如期推進

輝達公司（NVIDIA）董事會於12日宣布黃仁勳先生辭任公司執行長等職務，北市府表示輝達北士科海外總部地上權案簽約主體為其在臺北市設立之子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。

黃仁勳閃辭衝擊 AI 鏈？宏碁施振榮：台灣核心能力無可取代、影響不大

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆，於12日辭去執行長、總裁、董事會成員職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮13日回應，應該不會有大的影響，因為台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴，所以他的接棒人上來，他要發展也要跟台灣合作。

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

沒有黃仁勳就沒有輝達！郭哲榮轟董事會「愚蠢」：就來數他多久會回任

因婚外情風波，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳12日辭去總裁、執行長及董事職務，消息一出震撼科技圈，而現任財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，直到正式接班人選出爐。對此，摩爾投顧分析師郭哲榮發文表示，董事會將創辦人趕走是「愚蠢的決定」，直言「沒有黃仁勳就沒有輝達」，更表示將開始計算黃仁勳多久會回任。

黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波請辭，這家由黃仁勳掌舵卅三年的晶片龍頭大廠要臨時撤換執行長，一時間，要找到適當的接替人選，難上加難。不過，業界人士點明，此風波後續仍有六大關鍵變數，值得觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。