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Google TPU 明年放量 台廠營收估看增
AI基礎建設持續擴大，客製化晶片（ASIC）成為市場新一波成長動能。永誠國際投顧總監陳威良指出，隨雲端服務業者（CSP）加速布局自研晶片，預估2027年ASIC出貨量將持續成長，市占率有望超越圖形處理器（GPU）。
陳威良表示，2027年AI晶片市場版圖將出現結構性變化，預估ASIC出貨量達14,280千顆，市占率攀升至57%；GPU出貨量則約10,686千顆，市占率約44%。
在各家雲端服務業者中，Google TPU成長動能最為突出。陳威良預估，部分台廠2027年TPU相關業務營收貢獻可望達雙位數。其中，光聖（6442）預估占整體營收比重達60%至70%，聯亞（3081）約40%至50%，聯發科（2454）約40%；台達電（2308）、台光電（2383）則約20%至25%，金像電（2368）約15%至20%。
隨Google持續擴大TPU部署規模，相關晶片及伺服器硬體需求可望同步提升，帶動台廠供應鏈營運成長。
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