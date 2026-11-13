黃仁勳接班危機衝擊AI版圖 投資機構點名AMD、博通及ASIC受惠

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳陷入私人關係與公司治理爭議，市場高度關注董事會是否啟動接班安排，以及全球AI晶片產業版圖可能出現的變化。台新投顧最新研究報告指出，黃仁勳請辭執行長職位，短期恐衝擊輝達市場競爭力，美商超微（AMD）、博通及雲端大廠如谷歌等自研特殊應用晶片（ASIC）則可能相對受惠，但台積電及台灣整體AI供應鏈基本面受到的實質影響有限。

黃仁勳辭去輝達總裁、執行長及董事後，震驚全球科技圈及投資圈，國內法人機構也立刻出具報告，評估後後續接班牽動AI晶片版塊移動，受惠谷歌自制TPU晶片及ASIC有機崛起，具備ASIC開發能力且與谷歌合作密切的聯發科今日開盤直接亮燈漲停，直到午盤才打開漲停價4235元；台積電因受影響有限，股價同樣開紅，表現穩健。

根據台新投顧最新的分析報告指出，黃仁勳執掌輝達33年，建立高度集中的扁平化管理架構，約60名高階主管直接向他匯報。一旦更換執行長，不僅涉及人事交接，更可能影響AI晶片研發、產品規格與客戶合作決策速度，市場也將重新評估輝達的長期競爭優勢。

報告認為，輝達領導層出現變數，可能加速大型雲端服務供應商（CSP）分散AI算力來源，降低對單一GPU供應商的依賴。AMD Instinct及Helios平台、博通協助客戶開發的ASIC，以及Google TPU等自研晶片，均有機會爭取更多訂單。

不過，AI晶片競爭版圖改變，不代表台灣半導體產業地位受到動搖。台新投顧分析，不論輝達、AMD、博通或雲端業者自研ASIC，均高度依賴台灣晶圓代工、先進封裝及零組件供應鏈。即使訂單在不同晶片設計業者之間重新分配，台積電先進製程及CoWoS封裝需求仍具有支撐。

台廠方面，報告點名AMD機櫃供應鏈的營邦，以及ASIC設計服務廠創意、世芯-KY與聯發科，有望受惠算力多元化趨勢；相對而言，對輝達營收依賴程度較高的供應商，短期可能面臨訂單調整及市場評價壓力。

值得注意的是，台新投顧警告，若輝達接班過程影響AI伺服器新產品開發節奏，可能拉長GPU世代交替週期，使高階零組件規格升級與售價成長動能減弱，進一步壓縮高本益比AI概念股的評價空間。

整體而言，黃仁勳去留牽動的不只是輝達經營權，更可能加速全球AI晶片供應鏈重新洗牌，但台灣作為全球AI硬體核心製造基地的地位，短期仍難以取代。