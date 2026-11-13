日月光路竹廠一期啟用、二期動土 千億元布局擴大先進封裝產能

封測龍頭日月光投控（3711）擴大先進封裝投資，今（13）日舉行南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，首度進駐科學園區設立大型先進封裝據點。公司預估，一、二期滿載後，整體投資規模將達千億元，年營收約800億元，創造約5,000個就業機會，成為楠梓總部之外另一個先進封裝重要基地。

AI與高效能運算（HPC）需求持續成長，帶動高階晶片對封裝技術及量產能力的需求。日月光透過一期啟用、二期擴建同步推進，將先進封裝布局由楠梓向北延伸至路竹，串聯南台灣晶圓製造、封裝測試及上下游供應鏈，縮短產業鏈距離並提升協同效率。

日月光總部執行副總經理洪松井表示，先進封裝已成為半導體產業持續提升運算效能的關鍵，公司持續提前布局產能、技術與人才，透過楠梓、路竹等據點相互支援，強化先進封裝製造量能與供應鏈合作。

路竹廠一期採既有廠房整合方式推進。日月光先前投入65億元，取得南科高雄園區廠房及附屬設施，進行廠房整合與產線建置，逐步導入先進封裝量能。隨一期正式啟用，路竹布局也由投資建置進入實質營運階段，為二期擴建建立生產、人才及供應鏈基礎。

日月光南科分公司總經理王頌斐表示，一期啟用、二期同步動土，是公司首度進駐科學園區的重要里程碑，也代表持續以長期投資回應全球客戶需求。一、二期總樓地板面積約6.61萬坪，將進一步擴大在台先進封裝布局。

二期廠房將導入微振控制設計，特殊氣體供應、公共危險物品管理及廢水處理等廠務設施採分棟配置，降低相互干擾、提升風險隔離能力，強化製造環境穩定度，並為後續量產及產能擴充預留空間。

南科管理局局長鄭秀絨表示，南科持續完善醫療、教育及交通等生活機能，並推動園區版圖由嘉義、台南、高雄延伸至屏東，串聯南台灣半導體產業廊帶。日月光進駐高雄園區並擴大先進封裝量能，將強化晶圓製造與封測產業鏈結，帶動人才、研發及供應鏈資源匯聚。