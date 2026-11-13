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科技業職缺年增12.6% 半導體製造工作機會數3年成長近5成

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣半導體人才缺口大，不少大學近年積極培育相關人才。圖為台大重點科技研究學院獲國科會支持，於水源校區卓越研究大樓打造先進半導體製程研究場域。聯合報系資料照
台灣半導體人才缺口大，不少大學近年積極培育相關人才。圖為台大重點科技研究學院獲國科會支持，於水源校區卓越研究大樓打造先進半導體製程研究場域。聯合報系資料照

台灣半導體業這幾年爭相擴廠生產，但缺工嚴重，從1111人力銀行資料庫數據觀察，2026年科技業每月人才缺口達16.1萬人，年增約12.6%。其中半導體製造是最大招聘缺口，職缺從2024年來逐年攀升，年增24%、3年來成長45%；人才招聘困難原因，包括給薪不符期待、專業人才不足、少子化，近五成企業願意提高薪資求才。

1111人力銀行資料庫數據發觀察，2026年科技業每月人才缺口達16.1萬人，半導體製造職缺從2024年來逐年攀升，年增24%、3年來成長45%；其他半導體相關職缺3年來翻倍成長，PCB製造年成長13.7%，1111人力銀行執行董事陳曉蓁認為，這顯示出半導體及硬體供應鏈人才需求持續擴張。

若以職務觀察，包裝及作業員工作機會數連續3年增加、年增35%；半導體工程師職缺同樣也是連續3年正成長、年增12%；相較之下，軟體工程師工作機會數雖排名第二，但需求已連續3年下滑，年減23%。

調查也揭露企業招募困境，1111人力銀行針對科技產業廠商進行「科技產業人才缺口與招募挑戰調查」顯示，33.3%認為求職者薪資期待高於公司預算，24.2%指出專業領域人才供給不足，21.3%認為少子化造成就業人口減少，另有20.6%面臨專業技能與職務需求不符的問題。最常遇到的招募落差前3名則為「有履歷但符合條件者少」、「履歷數量不足」及求職者面試表現不符預期，顯示企業面臨的不只是履歷量不足，更是人才適配問題。

為吸引人才，近5成企業願意適度提高薪資，部分企業則是願意針對稀缺或關鍵人才提高待遇；除了調整薪資外，不少企業還會透過：放寬學歷、年資或經歷條件，或是提升員工福利、增加內部培訓等方式，來因應人才缺口。至於解決人才缺口的優先方向，逾4成企業認為應推動產學合作及企業實習，其次為：協助企業媒合人才、強化學校課程與企業需求接軌。

半導體 科技業 職缺

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