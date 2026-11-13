台南科技S廊帶 南科、府城、沙崙三大引擎齊發

台南市都發局今天公布市長黃偉哲任內8年推動都市計畫與產業布局成果，以南科特定區、中西區台南科技產業專區及沙崙生態科學園區為三大科技發展引擎，透過都市計畫變更、區段徵收及公共設施建設，擴大高科技產業發展腹地，並同步規畫醫療、教育、防洪及生活機能，盼串聯南科、府城及沙崙，形成台南科技產業廊帶。

都發局指出，南科三期約84.5公頃都市計畫變更案於2023年6月發布實施，南科管理局已於今年完工營運，預估可創造年產值392億元、提供4900個就業機會。此外，涵蓋善化、新市及安定3區、面積約431公頃的南科ABCDENO新開發區，已於今年2月發布實施並展開區段徵收作業。

該開發區公共設施面積約182公頃，將完善醫療、就學、防洪及生活服務機能，預計可滿足約4萬名移居人口需求。都發局表示，南科園區一、二期總面積已逾1000公頃，2025年營業額達2.97兆元，占全台園區51%，居全台第一，搭配三期及ABCDENO新開發區，將進一步擴大產業發展空間。

除了南科周邊擴大開發，市府也將科技產業能量延伸至府城核心。都發局表示，市府協同教育部活化中西區約30.2公頃國有閒置學產地，規畫轉型為台南科技產業專區，全案已通過內政部及台南市都市計畫委員會審議，目前辦理區段徵收。

台南科技產業專區規劃約17.6公頃產業專用區，將引進半導體IC設計、數位軟體及企業總部等產業，預估創造7700個以上就業機會及550億元年產值，並配置學校、停車場及滯洪設施。未來配合北外環快速道路及規劃中的安平聯絡道，可望串聯南科，形成15分鐘創新聚落。

另一項重要布局是沙崙生態科學園區，也就是南科四期。市府與國科會合作推動，基地位於台南高鐵特定區東南側，面積約507公頃，鄰近沙崙智慧綠能科學城、陽明交通大學及國家太空中心，預估可創造約3.5萬個就業機會。

都發局表示，沙崙生態科學園區將結合研發與產業，市府同步完善生活設施、水電配套及醫療資源，打造兼具生態永續、韌性基礎建設及生活品質的大沙崙生活圈。

都發局強調，黃偉哲任內8年以大南方新矽谷及高科技產業S廊帶為發展主軸，從南科擴大開發、中西區科技產業專區到沙崙生態科學園區，逐步建構台南科技產業發展腹地，未來將持續推動產業升級及都市機能完善，兼顧經濟發展與市民生活品質。

中西區學產地轉型臺南科技產業專區規劃構想示意圖。圖／台南市都發局