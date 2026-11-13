黃仁勳請辭　市調：AMD和ASIC將瓜分輝達市場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因涉及婚外情且有國安疑慮，辭去總裁、執行長等職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）任臨時執行長。市調機構集邦科技分析師龔明德預期，超微（AMD）及大型雲端服務供應商（CSP）特殊應用晶片（ASIC）將分食輝達市占，估計AMD市占率將擴至1成，CSP自研ASIC市占率將達到3成。

黃仁勳辭去輝達總裁和執行長等職務，震撼全球，引發熱烈討論，各界關心此事件對於人工智慧（AI）未來發展和產業鏈可能的影響。

龔明德表示，2027年AI競爭原本就會趨於白熱化，雲端服務供應商（CSP）採用更多元方案，AMD和CSP自研ASIC的AI伺服器方案將分食輝達市占，估計AMD市占率將擴至1成，CSP自研ASIC市占率將達到3成。

龔明德說，觀察目前態勢，在潛在的地緣政治因素等影響，AMD及ASIC等AI伺服器比重有機會進一步加速擴大。

天風國際證券分析師郭明錤發文表示，在輝達面臨接班不確定性下，Google自研的當量處理器（TPU）可能有機會進一步取得客戶與供應鏈信任。

郭明錤指出，黃仁勳的產品策略對供應鏈有兩大激進影響，包括產能預訂與規格升級，未來須密切關注供應鏈在擴產與新技術開發方面有無變化。