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張曉強：台積電設5億美元基金找下一個輝達！投資版圖可能擴及供應商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強。（聯合報系資料照）
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強。（聯合報系資料照）

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，台積電將透過新設立、規模5億美元的創投基金，扶植可能成為下一個輝達或博通的新創企業，投資對象也可能擴及供應商與上游夥伴。

張曉強向日經亞洲評論表示，台積電希望將投資對象從直接客戶向外拓展。他說，現在是時候讓投資機制制度化。

台積電2021年設立約2億美元的新興事業基金，這次新設的創投基金規模更大，達到5億美元。

台積電也宣布，計畫向Anthropic與OpenAI各投資最多5億美元，希望藉此形成正向循環，擴大半導體生態系，持續推進晶片技術，滿足未來算力需求。

包括2021年的基金、新創投基金，以及對兩家AI公司的投資計畫，台積電合計承諾投入最多17億美元。張曉強表示，原有基金的報酬表現出色，未來若有需要，也不排除進一步擴大基金規模。

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