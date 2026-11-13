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微軟365全球當機搶修中 官方指涉及代管郵件服務
微軟旗下Microsoft 365、Outlook與Teams等服務今天發生全球當機，部分台灣企業受影響。微軟在回覆中央社的聲明中表示，已掌握Microsoft 365服務的異常狀況，主要涉及Exchange Online，現正積極處理中並將盡快恢復服務，在這段期間感謝用戶的耐心等候與體諒。
Exchange Online是一種代管郵件服務。部分使用者發現今天無法使用Outlook連上信箱或收發信，Teams行事曆與安排會議功能也出現異常。
根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com，這次當機影響數以千計美國用戶，也波及OpenAI與Anthropic的人工智慧（AI）服務所使用的連接器。
微軟稍早表示，已修復北美用戶Teams服務中斷問題，相關影響已完全排除。該公司隨後表示，這項問題也可能影響其他地區用戶的微軟365服務連線。
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