影／黃仁勳請辭 盧秀燕：已請局處關心相關產業

輝達宣布黃仁勳辭去總裁、執行長和董事職務，台中市長盧秀燕今天在大甲受訪表示，已經指示台中市經發局跟相關的局處，對於在台中所有跟輝達跟AI那麼有鏈接的上下游，或者是合作的廠商夥伴，要關心去了解，有沒有受到影響？影響的幅度如何？要如何加以解決。

台中市大甲第二市場空調設備今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕到場主持。被問到黃仁勳請辭一事，盧秀燕表示，因為輝達公司是全世界AI龍頭公司，輝達的高層人士異動，當然對全世界包括台灣都會有影響。所以她已經指示台中市經發局跟相關的局處，對於在台中所有跟輝達跟AI那麼有鏈接的上下游，或者是合作的廠商夥伴，我們要關心也要去了解，有沒有受到影響，影響的幅度如何，要如何加以解決。