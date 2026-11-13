北士科登2026交易王！黃仁勳下台總部沒了？正反觀點一次看

近期房市略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈後，北士科以496筆交易位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後。

大家房屋公關襄理賴志昶表示，北士科和木柵生活圈因有新案供給，在北市新案缺乏的狀態下仍吸引不少想要換新屋的買家進場，應是區域交易火熱重要因素。

近日輝達執行長黃仁勳因外遇風波下台，不少人關心是否影響北士科輝達總部。

房市名嘴SWAY認為，黃仁勳下台，北士科輝達總部有可能不蓋，原因是「新的董事長除非一樣台灣出身、愛台灣，不然新的董事長想去哪，海外研發總部根本就是會去哪」。

住商不動產企研室總監徐佳馨則認為，台灣的優勢在於廉價的優質人力，「換誰來都會繼續把重心放在台灣」，黃仁勳下台，對北士科總部不會有影響。

賴志昶表示，北市五個交易量較大的生活圈，除北士科和木柵外，南港車站生活圈亦是新案供給重鎮，是交易量居高不下的因素，南京復興、松山車站周邊因產品選擇多，買氣不墜。

其中北士科能遙遙領先，主要是北士科不僅具有鄰近捷運等交通優勢，且園區用電穩定，基地土地產權單純，加上中央與地方政府全力配合，吸引科技大廠進駐，對未來其他國際大廠招商是一大加分。

徐佳馨則認為，北市科目前已經有金仁寶集團、中鼎集團等大型企業進駐，已經有工作衍生出的住房需求出現，讓士林、北投一帶等過往北市房市蛋白區的區域發展邁向成熟。

她表示，科技巨頭的資本支出計畫基本上都沒有改變，加上台灣本來就是非紅供應鏈的重要核心，縱然企業領導班子換人，從基本面來看並不衝擊原本布局。

徐佳馨表示，從房地產市場角度，區域的建設與長線發展，才是影響價量的重要關鍵，個別企業的變動並非主要考量項目，買家無須太過緊張。