黃仁勳請辭輝達北士科總部會生變？北市府說明最新進度

輝達宣布黃仁勳辭去總裁、執行長和董事職務，台中市長盧秀燕今天在大甲受訪表示，已經指示台中市經發局跟相關的局處，對於在台中所有跟輝達跟AI那麼有鏈接的上下游，或者是合作的廠商夥伴，要關心去了解，有沒有受到影響？影響的幅度如何？要如何加以解決。

2026-11-13 11:34