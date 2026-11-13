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黃仁勳請辭輝達北士科總部會生變？北市府說明最新進度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
空拍北士科T17與T18基地，NVIDIA輝達台灣總部預定地，目前進度挖掘機入場整地。聯合報系資料照
空拍北士科T17與T18基地，NVIDIA輝達台灣總部預定地，目前進度挖掘機入場整地。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）董事會宣布執行長黃仁勳辭任公司相關職務，引發外界關注北士科海外總部投資案是否受到影響。台北市政府表示，北士科海外總部地上權案簽約主體為輝達在台子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，目前履約保證金、權利金及地租均依約繳付，履約一切正常，市府將持續辦理履約管理及提供行政協助。

北市府指出，輝達北士科海外總部建造執照已於今年7月15日掛件，地下連續壁工程也於11月5日獲都市設計審議幹事會審議通過，市府都發局預計11月底召開都審委員會審議，待審議通過並核發雜項執照後，即可進場施工。

針對黃仁勳職務異動，北市府引述輝達董事會主席哈維・瓊斯（Harvey C. Jones）說法指出，董事會對整個領導團隊充滿信心，預期公司營運將持續推進，不會受到任何影響。

北市府表示，輝達投資設立台灣輝達經典，並在北士科設立海外總部，是經過縝密評估及積極爭取後，採專案設定地上權方式推動，尚不至於因執行長異動影響台灣輝達經典的履約情形，現階段不宜過度臆測，以免影響雙方互信及契約誠信。市府後續將持續落實履約管理、提供行政協助，盼輝達北士科海外總部早日落成啟用。

黃仁勳 北士科 總部

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