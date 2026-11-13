黃仁勳下台、北士科總部生變？北市府：籌建如期推進

輝達公司（NVIDIA）董事會於12日宣布黃仁勳先生辭任公司執行長等職務，北市府表示輝達北士科海外總部地上權案簽約主體為其在臺北市設立之子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，履約保證金、權利金及地租皆依約繳付，履約一切正常。

北市府說明，輝達北士科海外總部建造執照已於今年7月15日掛件；地下連續壁工程亦於11月5日獲都審幹事會審議通過，市府都市發展局預計於11月底召開都審委員會審議，通過並核發雜項執照後即可施工。

北市府表示，輝達董事會主席哈維・瓊斯（Harvey C. Jones）已對外說明「董事會對整個領導團隊充滿信心，並預期公司的營運將持續推進，不會受到任何影響（The Board has full confidence in the leadership team, and we expect the company’s operations to continue without interruption.）」。

北市府表示，輝達投資其子公司台灣輝達經典於北士科設立海外總部，係經過縝密評估及積極爭取專案設定地上權，尚不至因執行長異動而影響台灣輝達經典股份有限公司之履約，此時不宜過度臆測，以免影響雙方之互信及契約之誠信。北市府後續將持續落實履約管理及提供行政協助，讓輝達北士科海外總部早日落成啟用。