Visa 首創「AI 智慧購物評測」 測試通過率平均僅有五成

全球數位支付企業 Visa 近期發表業界首創「AI 智慧購物評測」（Agentic Commerce Benchmark），整體而言，AI 模型的平均測試通過率略高於五成（56.6%），其中表現最佳的模型通過率為82.2%，最低則僅有28.9%，顯示AI 購物能力仍有提升空間。

首輪「AI 智慧購物評測」標準涵蓋來自 12 個 AI 研發團隊的22 款 AI 模型，並設定買電視、筆記型電腦及個人護理家電等 15 種購物情境，透過模擬真實消費情境，評估主流 AI 模型的實際表現，並開放消費者親自參與測試。

Visa 指出，AI 購物的一大挑戰，在於消費者難以在一開始即清楚掌握自身的購物需求。例如：消費者計畫購入一台電視，卻未必清楚所需產品規格。根據 Visa全新推出的「AI 智慧購物評測」標準，AI 必須透過與消費者的對話，準確辨識實際需求；若沒有符合條件的商品，AI 則不應下單。基準測試也特別要求 AI 必須蒐集足夠的資訊，避免在充分了解消費者需求前，僅憑推測做出決策。

根據Visa「AI 智慧購物評測」結果顯示，AI 購物平均測試通過率僅有56.6%，其中表現最佳的模型通過率達82.2%，最低則僅有28.9%。

其中，透過與消費者對話，挖掘最多潛在購買需求的五款 AI 模型，其平均通過率達 68%；相較之下，掌握最少潛在購買需求的五款模型，通過率則低於五成（44.4%），顯示深入理解消費者需求是關鍵。

另外，高成本模型表現較佳，但仍有失敗風險。以評測來看，平均單次測試成本最高的五款 AI 模型，通過率65%；成本最低的五款模型通過率則為50%。

每款 AI 模型在各類購物情境中均進行三次測試。然而，綜合所有模型與情境，三次測試皆通過的比例僅有 33%，也顯示表現穩定度仍有不足；更值得注意的是，約有半數（53%）未通過的測試，AI 最終仍決定進行購買，包括推薦不符合消費者要求的商品，或未能充分掌握消費者的所有購買條件，呼籲消費者應提高警覺。

在其中一種測試情境當中，消費者希望 AI 協助挑選一台新電視，提及親友曾推薦特定品牌，且自己擁有某家第三方供應商的會員資格，但並未提供其他具體細節。

AI 必須透過對話，進一步了解消費者的預算及其他需求，例如電視是否支援杜比視界（Dolby Vision）、是否支援 HDR10+ 家庭影片播放功能，以及遊戲所需效能等。

測試結果顯示，越能深入掌握消費者需求的 AI 模型，通常具有較高的測試通過率。然而，即使是先前已成功通過測試的模型，在重複執行相同情境時仍經常失敗，顯示 AI 在提供一致性消費體驗方面所面臨的挑戰。欲建立消費者對代理式商務的信任，關鍵是減少錯誤、提升穩定性，目前這兩個項目仍有進步空間。

Visa 台灣總經理黃慧琴表示，深信AI 將引領商務邁向新時代，而信任是將未來商務藍圖化為現實的關鍵。Visa推出的「AI 智慧購物評測」標準，正是Visa 持續推動產業標準提升的具體實踐。

Visa於今年9月發佈Visa 信任指數（Visa Trust Index）顯示，儘管有72%的美國消費者曾使用 AI 助理，但僅有23%信任AI能代表自己處理支付交易。Visa 智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）是一系列專為因應上述挑戰而推出的代理式商務產品、方案與合作。

未來，Visa 計畫持續擴充代理式商務評測基準，納入更多購物情境與產品類別，延伸測試範圍至結帳、支付及訂單成立等環節。Visa也已將此評測基準分享予業界領先的AI模型供應商，以蒐集相關回饋。