黃仁勳下台效應！兆元宴成員指出2點 AI 生態系是否挪移牽動台灣

輝達創辦人黃仁勳請辭輝達執行長職位，退出創辦33年公司，震撼供應鏈，一位出席過黃仁勳多次出席「兆元宴」AI供應鏈大佬指出，短期影響不太大，但長期要憂慮兩點：首先是新品更新速度是否放緩，衝擊AI發展，其次，若新執行長將AI伺服器生態系移往美國或其他區域，將對台灣造成衝擊。

香港天風國際證券分析師郭明錤也提出5點觀察，他指出短期利空出盡，但Google將是最大受益這，而接單問題在產品面影響於2028年浮現，供應鏈方面更明確點出可以觀察兩點：「產能預定」跟「規格升級」是否因AI教父下台帶來改變。

輝達創辦人黃仁勳因間諜案越演越烈突然宣布請辭，與輝達高度依存的台灣AI供應鏈受到震撼，一位兆元宴座上賓清晨接受媒體詢問，指出，短期衝擊當然是不大，畢竟NVIDIA的市場地位及產品競爭力不會瞬間改變，「短期我們比較關心的是管理階層更換之後，會不會影響產品的交付、品質、價格及服務。」

該高層分析，長期來看，黃下台可能的影響包括NVIDIA新產品更新的速度可能放緩、AI算力多元化的趨勢可能加速等等，這也意味其他非輝達陣營晶片競爭契機浮現。

該大佬分析，另外如果新上任CEO想把部分的AI server生態系內的業務移動到美國或其他地區，有可能對台灣目前的供應商會有影響！不過目前言之過早，還需要持續觀察。

郭明錤也發布了5大觀察，與該位兆元宴大佬觀點大致相同，更直接點名Google的TPU自研晶片將是直觀下最大受惠者。他分析NVIDIA面臨接班不確定性下，Google TPU 可能有機會進一步取得客戶與供應鏈信任，其核心合作廠商聯發科（2454）與博通（Broadcom）或為短期市場焦點。

他分析，黃仁勳下台後將使赴國會傳喚調查衝擊與輝達做了切割，短期是一次性利空出盡，至於黃仁勳離職後的動向對 NVIDIA的影響，在調查結果出爐前，現在就下判斷仍言之過早。

在業績面，市場擔心未來輝達銷售中國大陸的業務又將受到限制，對此郭明錤分析，最終流向中國買家的 AI 晶片營收比重，雖可能高於過去對外的正式聲明，讓投資人擔心美國政府實施更嚴格的出口管制後，衝擊NVIDIA營收，但他對此相對樂觀，認為中國終端需求並不會因出口管制而消失。即使出口管制加嚴，只要海外仍存在轉售管道，中國買家仍有可能承擔溢價並輾轉取得晶片／機櫃。

至於黃仁勳下台後，接班人衝擊也有兩大觀察，首先是目前 CFO Colette Kress 擔任代理執行長。後續正式 CEO 交接與相應的組織改革，對 Nvidia 產品開發與競爭力的影響，預期最快可能自 2028 年開始浮現。

產品面，過去黃仁勳的高效率管理對對供應鏈有兩大激進影響：「產能預訂」與「規格升級」。郭明錤認為，未來需密切關注供應鏈在擴產與新技術開發方面有無變化，這是支撐NVIDIA供應鏈過去股價能享受高本益比的核心因素之一，是故若一旦放緩或規格升級降速，都將使本益比遭修正。