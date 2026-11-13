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沒有黃仁勳就沒有輝達！郭哲榮轟董事會「愚蠢」：就來數他多久會回任
因婚外情風波，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳12日辭去總裁、執行長及董事職務，消息一出震撼科技圈，而現任財務長柯蕾絲（Colette Kress）將暫代執行長，直到正式接班人選出爐。對此，摩爾投顧分析師郭哲榮發文表示，董事會將創辦人趕走是「愚蠢的決定」，直言「沒有黃仁勳就沒有輝達」，更表示將開始計算黃仁勳多久會回任。
郭哲榮指出，董事會恐怕低估了黃仁勳對輝達的重要性，以為尋找一名執行長很簡單，他以蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）為例，當年賈伯斯被趕走後，最終仍重新回到公司掌舵；此外，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）過去也被鬥走，最後還是回任。
郭哲榮直言雖然輝達股價多少會受到影響，但是AI還是趨勢也是未來，因此大膽認為黃仁勳還是有可能會回任，「我就來數一下，黃仁勳多久會回任」。
昨（12日）晚台指期夜盤雖以43,180點開高，但黃仁勳宣布請辭後，最低一度翻黑達42,691點、最高則達43,532點，隨後持續於42,600點附近震盪；而美股收盤後，輝達大跌4.3%，收166.19美元，較10月6日收盤高點243.37美元下跌約31%。
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