營運有信心 鴻海上調4大部門展望

鴻海、華碩兩大科技業者昨舉行法說會，ＥＭＳ（電子製造服務）龍頭鴻海董事長劉揚偉表示，目前營運能見度較八月法說會時更好，全面上調四大產品部門展望，並預期成長趨勢延續至明年；不過，ＰＣ（個人電腦）品牌廠華碩則預告，ＰＣ產業寒冬將至，華碩共同執行長許先越指出，明年整體ＰＣ市場出貨量將年減百分之十至十五。

劉揚偉指出，依據目前掌握的客戶需求，他對明年營運非常有信心，但仍須關注供應鏈與外部環境變化，尤其全球政經環境的不確定性，以及通膨、利率與匯率變動，都可能影響營運成本、投資決策及供應鏈布局。

展望本季，劉揚偉表示，人工智慧（ＡＩ）業務繼續成長，加上資通訊（ＩＣＴ）產品進入傳統旺季，預期整體營收季對季、年對年都會強勁成長。

針對客戶是否放緩ＡＩ投資，劉揚偉說，他看到的是AI需求持續不斷增加，需求可以分成四類，分別是大語言模型、雲端服務供應商、政府與企業。他強調，美國期中選舉之後，短期內對ＡＩ的影響有限，長期影響則要持續觀察。

至於電腦終端產品部門，本季持續受記憶體供應緊張影響，預期季對季略微衰退，但因部分零組件價格提升，帶動出貨價格上漲，年對年仍將顯著成長。

談到供應鏈缺料狀況，他說，目前晶片、記憶體及部分關鍵零組件供應吃緊，是ＡＩ與消費電子供應鏈共同面臨的挑戰。雖然新產能陸續開出將逐步緩解供應瓶頸，預期明年整體需求仍將大於供給，供需吃緊可能持續一段時間。

ＰＣ品牌業者也因零組件波動而受影響。華碩財務長吳長榮坦言，「從今年第四季到明年上半年，ＰＣ市場可能會面臨到幾個季度產業需求的逆風，主要是因為市場需求以及零組件成本波動，可能會讓市場需求與定價有一個比較混亂的情境。在過渡期間，我們也預期，華碩獲利能力會承受到一定壓力」。

許先越表示，「以目前我們對二○二七年整體ＰＣ市場展望，大概會有百分之十到十五的下降。上、下半年分開來看，上半年掉得比較凶，下半年開始會慢慢回升」。