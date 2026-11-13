資安風暴 台積4.6萬員工個資傳外洩

近期駭客入侵、資料外洩事件頻傳，昨日不僅護國神山台積電員工資料驚傳外洩，就連華南銀行、台北富邦銀行帳戶也傳出遭盜轉。台積電回應，外洩的資訊與某家雲端服務供應商系統資料相符，目前沒有證據顯示台積電自身資訊系統遭到入侵；至於銀行帳戶盜轉案，金管會表示，華南銀、北富銀的情況，與先前永豐銀中台系統遭入侵情況不同，會去了解銀行後續情況。

駭客在DarkForums及BreachForums等地下論壇兜售疑似台積電員工資料，宣稱掌握高達四點六萬筆紀錄，資料據稱涵蓋員工姓名、出生日期、職稱、國籍、身分證字號、住址、手機號碼、電子郵件及銀行資訊，甚至包括緊急聯絡人的電話與地址。

駭客開價三枚比特幣，折合七四○萬台幣。只不過，駭客掌握的四點六萬筆資料是否全部屬實，以及資料內容完整性，仍有待進一步查證。

台積聯繫供應商 釐清原因

台積電回應，公司發現部分現職及離職員工資訊未經授權被放置於外部網站，但這次遭公開的資訊並不涉及公司生產或客戶相關資料。公司已陸續通知受影響人員，提供必要協助，同時與相關雲端服務供應商、調查機關及第三方網路安全機構密切合作，加速釐清事件原因，並採取必要措施。

台積電尚未公布受影響人數及相關雲端服務供應商名稱，實際外洩資料規模、取得途徑與責任歸屬仍待調查釐清。至於是否影響公司正常營運，現階段尚無證據顯示晶圓生產或客戶訂單受直接衝擊。

另外，金融圈也再度傳出帳戶遭盜轉情勢。民眾在社群平台指出，華南銀、北富銀帳戶遭盜轉，華南銀的受害金額為一個人兩筆共十萬，北富銀亦為一人兩筆一萬元。由於永豐先前發生中台系統遭駭客入侵的情況，這也讓外界高度重視華南銀、北富銀案。

華南銀：絕非遭駭客入侵

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，華南銀、北富銀的情形，與永豐銀中台系統遭駭客入侵的情況不同，並非同一種類型的案例。經銀行局向華南銀、北富銀了解，這兩個受害案例都有經過行動裝置中ＯＴＰ（一次性密碼）認證、ＩＰ（網際網路通訊協定）認證，這和永豐銀的情況並不一樣，會去了解銀行後續情況。其中，已有受害者向警方報案。

華南銀行指出，本案是由客戶本人事前完成「裝置綁定認證」的實體行動裝置所發動，且交易過程均通過「登入密碼」及「生物辨識」雙重身分驗證，並確認無誤，連線ＩＰ軌跡也與該客戶日常使用紀錄相符。目前銀行資訊系統與安全控管機制均運作正常，完全符合規範，絕無未經驗證即遭駭客入侵轉帳情事。

北富銀則表示，若接獲民眾反映帳戶款項遭非本人轉出，將於徵得客戶同意後，對帳戶採取暫停交易等安全控管措施。目前本案正就相關交易紀錄進行查證釐清。