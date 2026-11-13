美光桃園工會拒出席協調會 稱改到民進黨中央黨部抗議

美光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，十七日再開第四次協調會，但工會昨發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；美光科技回應，盼持續協商建設性對話。桃園市長張善政在Threads發文，強調社群言論恐增勞資猜疑，市府會全力促成協商順利。

美光桃園工會公開信內容指，十月廿一日台中工會幹部與公司簽下協議失去有利談判籌碼後，近一個月時間遭受美國資方、台灣政府及各種輿論攻擊，公司也將要求員工簽署個人協議及放棄未來的爭議權；工會承認爭取權益失利，將不參加十七日協商，當天將到民進黨中央黨部開記者會，表達對執政黨的憤怒與失望。

美光科技指出，公司並未要求個別員工簽署協議，作為領取新增獎金的條件，也未要求員工放棄任何相關權利，並強調公司不會因員工依法參與工會活動而給予不利待遇。昨早已開放線上試算個人季度利潤獎金，讓員工了解新制度對個人獎酬的實際影響，將持續透過協商等相關管道，尋求與桃園工會進行建設性對話。

張善政昨也首度在社群平台Threads發文談及美光桃園廠勞資爭議，提到行政院長卓榮泰與他密切討論，希望中央、地方共同努力，促成勞資雙方以完整資訊、具體方案溝通化解歧見。並強調在談判關鍵時期，社群言論即使出於關心，也容易被勞資任何一方解讀為輿論操作，增加彼此猜疑，懇請外界保持理性、勿急下定論。

桃園市勞動局說明，市府高度關心美光工會與美光公司爭議，盼透過務實、理性方式協商，讓罷工爭議落幕。工會如拒絕出席第四次協商會議，將使協商程序難以延續，爭議更無法透過對話尋求解決。