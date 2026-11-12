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黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

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黃仁勳下台 受惠受害廠商一次看

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。

台新投顧策略長黃文清分析，目前AI成長動能很大一部分來自AI永動機生態，畢竟OpenAI、Anthropic等所需資金都跟永動機生態綁在一起，另一方面，目前在黃仁勳領導的時期，輝達是一年提升一個規格，這根植於「他一個人」對內在公司內部的強力推動，對外則是要求供應商一起配合，而規格穩定持續，也推升供應鏈個股的本益比。因而他的下台，將引爆市場擔憂。

黃仁勳風波衝擊台股12日開高走低，大跌1,165點收43,091點。晚間傳出黃仁宣辭職確定消息，台指期夜盤更是一度跳水，大跌逾400點，隨後跌勢收斂又轉翻紅，晚間11時20分時，上漲約378點至43,506點。但黃文清認為，不能解讀為利空出盡，黃仁勳下台，長期而言，不利輝達。

輝達臨時CEO兼EVP由財務長柯蕾絲兼任，首任董事長則是Harvey C. Jones。法人認為，輝達的過渡安排以「穩財務、穩營運」為主，而非「穩技術路線」，因柯蕾絲可以強化資本市場信任，但缺點是缺乏工程背景；不過，Harvey C. Jones則熟悉晶片設計生態，有助治理補強；不過，關鍵在永久CEO人選，內部技術派利於路線延續，外部人選整合期較長，估值折價恐延續至人選明朗。

針對此次輝達經營層變動風波，法人分析，有兩大受益族群，第一是AMD、博通，因為AMD Instinct、Helios是最直接替代方案，而博通受惠雲端業者加速分散至自研ASIC；第二是ASIC供應鏈，因Google TPU算力市占在今年第2季已升至近兩年高點，而雲端服務供應商（CSP）加速推動算力多元化，台廠ASIC也將受惠自研晶片需求提升及潛在訂單轉移。

至於受衝擊的業者，恐怕包含 CoreWeave、Nebius、Nscale兼具輝達股東、供應商與擔保人三重關係，因輝達若因管理層變動調整投資、採購或融資支持，或衝擊營收成長、資金取得及估值。

而攸關台股後市表現的台灣供應鏈方面，法人分析，對台積電（2330）的影響是中性，因為晶圓代工不分設計廠，AI晶片市占重分配不改變先進製程與CoWoS總需求，真正風險是出口管制收緊。

在台股占有龐大聚落的台系組裝廠方面，因為同時承接AMD與輝達訂單的公司，具備較高訂單調整彈性，有望降低單一GPU供應商的營運風險，但如果是高度集中在輝達平台的公司營運將承壓。

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