快訊

黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

黃仁勳下台後再爆第三起婚外情！對象為另一名輝達女員工

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北報導
輝達執行長黃仁勳（圖）近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。路透
輝達執行長黃仁勳（圖）近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。路透

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

黃仁勳風波衝擊昨（12）日台股開高走低，大跌1,165點收43,091點。晚間傳出黃仁勳辭職確定消息，台指期夜盤一度跳水大跌逾400點，隨後跌勢收斂。台新投顧策略長黃文清認為，不能解讀為利空出盡，黃仁勳下台，長期而言，不利輝達。

輝達臨時CEO兼EVP由財務長柯蕾絲兼任，首任董事長則是Harvey C. Jones。法人認為，輝達的過渡安排以「穩財務、穩營運」為主，而非「穩技術路線」，因柯蕾絲可以強化資本市場信任，但缺點是缺乏工程背景；不過，Harvey C. Jones熟悉晶片設計生態，有助治理補強；不過，關鍵在正式CEO人選，內部技術派利於路線延續，外部人選整合期較長，估值折價恐延續至人選明朗。

而攸關台股後市表現的台灣供應鏈方面，法人分析，對台積電的影響是中性，因為晶圓代工不分設計廠，AI晶片市占重分配不改變先進製程與CoWoS總需求，真正風險是出口管制收緊。

在台股占有龐大聚落的台系組裝廠方面，同時承接AMD與輝達的公司具備較高訂單調整彈性，有望降低單一GPU供應商的營運風險，但如果高度集中在輝達平台的公司營運將承壓。

焦慮 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

黃仁勳再爆外遇輝達陷危機 董事會態度急轉彎

黃仁勳捲婚外情風波！輝達供應鏈恐受影響…台積電、鴻海、緯創成觀察焦點

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

相關新聞

黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波請辭，這家由黃仁勳掌舵卅三年的晶片龍頭大廠要臨時撤換執行長，一時間，要找到適當的接替人選，難上加難。不過，業界人士點明，此風波後續仍有六大關鍵變數，值得觀察。

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

美光桃園工會拒出席協調會 稱改到民進黨中央黨部抗議

美光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，十七日再開第四次協調會，但工會昨發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；美光科技回應，盼持續協商建設性對話。桃園市長張善政在Threads發文，強調社群言論恐增勞資猜疑，市府會全力促成協商順利。

鴻海釋強勁成長訊號！四大部門展望全上調 董座劉揚偉看好明年營運

他強調，依據目前掌握的客戶需求，對明年營運非常有信心，但仍須關注供應鏈與外部環境變化，尤其全球政經環境的不確定性，以及通膨、利率與匯率變動，都可能影響營運成本、投資決策及供應鏈布局。

營運有信心 鴻海上調4大部門展望

鴻海、華碩兩大科技業者昨舉行法說會，ＥＭＳ（電子製造服務）龍頭鴻海董事長劉揚偉表示，目前營運能見度較八月法說會時更好，全面上調四大產品部門展望，並預期成長趨勢延續至明年；不過，ＰＣ（個人電腦）品牌廠華碩則預告，ＰＣ產業寒冬將至，華碩共同執行長許先越指出，明年整體ＰＣ市場出貨量將年減百分之十至十五。

資安風暴 台積4.6萬員工個資傳外洩

近期駭客入侵、資料外洩事件頻傳，昨日不僅護國神山台積電員工資料驚傳外洩，就連華南銀行、台北富邦銀行帳戶也傳出遭盜轉。台積電回應，外洩的資訊與某家雲端服務供應商系統資料相符，目前沒有證據顯示台積電自身資訊系統遭到入侵；至於銀行帳戶盜轉案，金管會表示，華南銀、北富銀的情況，與先前永豐銀中台系統遭入侵情況不同，會去了解銀行後續情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。