黃仁勳桃色風暴請辭…牽動供應鏈布局 六個面向觀察變數

輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波請辭，這家由黃仁勳掌舵卅三年的晶片龍頭大廠要臨時撤換執行長，一時間，要找到適當的接替人選，難上加難。不過，業界人士點明，此風波後續仍有六大關鍵變數，值得觀察。

長期研究半導體領域的產業人士指出，黃仁勳不僅是輝達創辦人，更是人工智慧（ＡＩ）核心晶片繪圖處理器（ＧＰＵ）技術、CUDA軟體生態系及ＡＩ運算平台的重要推手，他突然卸任，可能牽動產品策略、客戶關係及供應鏈布局。

專家點出，接下來可從六大面向去觀察這個風暴影響程度。

首先，輝達董事會的態度。桃色風暴牽涉的究竟是公司利益、內控機制，還是違法行為，輝達董事會如何認定事件是關鍵，估計董事會很快會做出決定。

第二，美國是否擴大ＡＩ晶片出口管制。若華府進一步限制高階晶片透過第三地流向中國大陸，將影響輝達部分市場需求及出貨規畫。

第三，輝達將在十七日公布財報及營運展望。若訂單與財測維持強勁，有助降低人事風波對市場信心的衝擊。

第四，美國國會將在十八日舉行閉門簡報會議。觀察重點在於此事件是否涉及敏感技術、商業機密及資訊安全，相關疑慮能否釐清，將影響後續監管壓力。

第五，美國期中選舉後ＡＩ資料中心政策變化，若各州提高開發門檻，可能延後雲端業者ＡＩ建設計畫，進而影響ＡＩ晶片採購時程。

第六，輝達訂單變化是否衝擊台積電。若出口管制導致輝達調整訂單數量，台積電仍可能透過超微、谷歌、博通及其他客戶增加訂單，分散單一客戶風險。但若全球ＡＩ資本支出放緩，衝擊就不可免。

業者：台灣地位不受影響

寬量國際創辦人兼執行長李鴻基則從全球ＡＩ產業結構提出不同觀察。他認為，黃仁勳是否卸任，不會改變台灣在全球ＡＩ供應鏈的核心地位，因為真正支撐台灣ＡＩ產業成長的，是雲端服務業者持續擴大的資本支出。

雲端業者與台灣供應鏈廠商具有高度連動性，從台積電先進製程、CoWoS封裝，到鴻海、廣達、緯創等人工智慧伺服器組裝，以及散熱、電源、網通與PCB等關鍵零組件，已形成完整產業生態系，並非單一企業領導人異動能輕易取代。

李鴻基也提醒，美國鷹派勢力未來勢必進一步加大對中國大陸ＡＩ晶片及關鍵技術的管制力道。這將使台灣在全球ＡＩ產業鏈扮演更加重要的角色，但伴隨而來，將是美國政府更嚴格的監督，這是台廠更需要高度重視的部分。