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AI資安需求續旺 中華資安：明年營運審慎樂觀
中華資安總經理洪進福今天表示，受惠於前沿人工智慧（Frontier AI）帶動資安需求，加上持續性資安服務穩健成長，對今年營收與獲利維持雙位數成長，「非常樂觀」；今年下半年AI資安攻擊帶動的需求及合約，預期會帶進明年，展望明年營運，目前看法為審慎樂觀。
中華資安今天受邀舉行第3季法人說明會，洪進福表示，3大產品線前3季營收均成長，其中上網資安營收年增7%；資安專業服務年增4%；資安商品銷售年增83%。商品銷售成長幅度最為突出，主要來自大型國內外專案完成建置及驗收，以及客戶端資安設備銷售比預期暢旺。
洪進福指出，自主研發產品銷售，前3季營收約3020萬元，年增21%；海外市場方面，前3季營收約4800萬元，年增261%，主要是國外半導體及金融業營收挹注，此外，與馬來西亞夥伴擴大落地合作，並新取得日本製造業成案。
洪進福表示，前3季持續性營收8.38億元，年增8%，占整體營收近5成，包含SOC/MDR、DDoS、WAF防護及防駭守門員等訂閱型服務穩健增長；同時，政府與企業因應 AI帶來的新興威脅，加速檢視既有資安防護，推升紅隊演練、滲透測試及資安防禦產品等一次性專案營收。
洪進福指出，第4季是公司的傳統旺季，持續性收入可望穩定挹注，專案也將陸續結案驗收，對於今年營收與獲利維持雙位數成長，「非常樂觀」。
中華資安表示，前3季營收17.44億元，年增19%，稅後淨利3.56億元，年增12%，每股盈餘（EPS）8.75元。10月營收1.91億元，年增32%，前10月營收約19.35億元，年增20%。
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