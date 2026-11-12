VISA調查發現僅2成民眾信任AI智慧購物 正確性與穩定性仍不足

用人工智慧（AI）來智慧購物是否已成熟？恐怕還有一段努力的空間，根據VISA所作的測試，測試結果發現，在15種購屋情境的AI購物平均測試通過率僅56.6%，此外，調查結果也發現，使用AI購物時，仍有穩定表現不足、或是未能符合消費者期待的結果等問題，而且僅兩成民眾信任 AI 代理支付交易，因此，減少錯誤、提升穩定性是關鍵。

Visa今發表業界首創「AI 智慧購物評測」，透過模擬真實消費情境，評估主流AI模型的實際表現，並開放消費者親自參與測試。

AI購物的一大挑戰，在於消費者往往難以在一開始即清楚掌握自身的購物需求。例如：消費者計畫購入一台電視，卻未必清楚所需產品規格。

根據Visa全新推出的「AI 智慧購物評測」標準，AI必須透過與消費者的對話，準確辨識其實際需求；若沒有符合條件的商品，AI則不應下單。基準測試也特別要求AI必須蒐集足夠的資訊，避免在充分了解消費者需求前，僅憑推測做出決策。

VISA指出，首輪「AI智慧購物評測」標準涵蓋來自12個 AI 研發團隊的22款 AI 模型，並設定買電視、筆記型電腦及個人護理家電等15種購物情境。測試結果發現，在15種購屋情境的AI購物平均測試通過率僅 56.6%，並有下列的五大發現：

1、AI購物能力仍有提升空間：整體而言，AI模型的平均測試通過率略高於五成（56.6%），其中表現最佳的模型通過率達82.2%，最低則僅有 8.9%。

2、深入理解消費者需求是關鍵：透過與消費者對話，挖掘最多潛在購買需求的五款AI模型，其平均通過率達 68%；相較之下，掌握最少潛在購買需求的五款模型，通過率則低於五成（44.4%）。

3、高成本模型表現較佳，但仍有失敗風險：平均單次測試成本最高的五款AI模型，通過率達65%；成本最低的五款模型通過率則為 50%。

4、表現穩定度仍有不足：每款AI模型在各類購物情境中均進行三次測試。然而，綜合所有模型與情境，三次測試皆通過的比例僅有 33%。

5、消費者應提高警覺：約有半數（53%）未通過的測試，AI最終仍決定進行購買，包括推薦不符合消費者要求的商品，或未能充分掌握消費者的所有購買條件。

Visa台灣總經理黃慧琴表示，VISA深信AI將引領商務邁向新時代，而信任是將未來商務藍圖化為現實的關鍵。Visa推出的「AI智慧購物評測」標準，正是Visa 持續推動產業標準提升的具體實踐。

VISA也舉例，在其中一種測試情境中，消費者希望AI協助挑選一台新電視，提及親友曾推薦特定品牌，且自己擁有某家第三方供應商的會員資格，但並未提供其他具體細節。

VISA分析，AI必須透過對話，進一步了解消費者的預算及其他需求，例如，電視是否支援杜比視界（Dolby Vision）、是否支援 HDR10+ 家庭影片播放功能，以及遊戲所需效能等。測試結果顯示，越能深入掌握消費者需求的AI模型，通常具有較高的測試通過率。

VISA今年9月發布的Visa信任指數（Visa Trust Index）顯示，儘管有72%的美國消費者曾使用AI助理，但僅有 23%信任AI能代表自己處理支付交易，對此，VISA也特別指出，即使是先前已成功通過測試的模型，在重複執行相同情境時仍經常失敗，顯 AI在提供一致性消費體驗方面，仍面臨的挑戰。

在減少錯誤、提升穩定性方面，VISA認為仍有進步空間。因此，未來，VISA也將計畫持續擴充代理式商務評測基準，納入更多購物情境與產品類別，延伸測試範圍至結帳、支付及訂單成立等環節。