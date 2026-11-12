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遠傳「共創 AI 新時代」融入資安、影音與智慧家庭 登資訊月秀實力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）電信12日參加年度指標性科技盛會「2026資訊月」，以「共創AI新時代」為主題，將AI創新應用融入通訊安全、影音娛樂與智慧家庭等生活情境，秀技術實力。

遠傳表示，展區規劃「AI打詐防駭」、「遠傳friDay影音」、「friDay購物」、「遠傳推薦～去哪吃App」及「遠傳分眾生活服務」五大主題區，現場提供AI互動、趣味闖關、實機操作與拍照打卡等豐富體驗，並祭出紅豆餅、影音體驗免費序號及限量好禮等多重好康，邀請民眾一站探索AI科技與智慧生活應用。

行政院長卓榮泰、總統府資政沈榮津、數發部長林宜敬、國發會主委葉俊顯、行政院發言人李慧芝、教育部政務次長劉國偉、內政部政務次長董建宏、NCC主秘溫俊瑜、及台北市電腦公會榮譽理事長彭双浪等貴賓，也親臨遠傳展區參觀。

遠傳強調，持續運用AI與網路防護技術，守護用戶日常通訊與上網安全，協助辨識陌生來電、可疑簡訊及詐騙網站。除「防駭心守護」、「兒少心守護」、「AI電話防詐」及「AI簡訊防詐」外，今年10月更推出「來電提醒」與「限定來電」兩項新服務，進一步強化日常通訊安全。

遠傳指出，遠傳friDay影音展出「問AI 2.0」AI推片服務，透過更深入、自然的語音互動，協助用戶找到符合個人喜好的影音內容，解決選片困擾；friDay購物展區帶來「愛寶AI寵物移動攝影機（EBO Air 2S）」、「Ropet AI陪伴寵物機器人」等居家AI萌寵智慧商品，與「HONOR Robot Phone」新形態機器人手機，讓民眾近距離體驗最潮的新科技如何融入日常生活。

遠傳表示，旗下「去哪吃」App整合搜、訂、吃、評、分享等使用情境，打造一站式餐飲社群平台，解決民眾面臨「今天吃什麼」選擇難題。透過智慧排行榜引導消費者探索美食靈感，結合真實評價分享、優化決策與用餐體驗，並提供「隨買即用」的超值套餐券。

近年遠傳強打分眾生活服務，從不同人生階段與生活需求出發，展出貼近用戶生活的「青春同行588」及「優雅樂活」兩大分眾通訊服務，陪伴用戶從青春到樂活，輕鬆享受智慧生活；多元分眾資費策略成效亮眼，今年第3季「優雅樂活」服務新申辦數較前季成長85%，「青春同行」方案9月新申辦數較前月成長44%，穩步擴大用戶規模與價值。

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