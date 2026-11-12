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中華電信前進資訊月 展出防詐守衛、Hami Cam 等 AI 防護實力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）前進年度科技盛事115年資訊月，於AI主題館「AI生活智慧王」展區，展出「防詐守衛」及「Hami Cam AI智慧攝影機」，展現AI科技在數位防詐與智慧居家防護的應用成果。

科技月12日起至11月15日於台北世貿展覽館一館登場，本屆大會以「共創AI新時代」為題，規劃AI主題館六大展區，聚焦AI科技在日常生活與工作場域的多元應用。行政院長卓榮泰、總統府資政沈榮津、行政院發言人李慧芝及數發部部長林宜敬等府院長官親臨中華電信攤位，由中華電信業務長暨執行副總經理林文智代表接待。

中華電信表示，「防詐守衛」APP服務，提供不明來電、詐騙簡訊、釣魚網址等防護功能，並結合AI辨識技術、用戶回饋機制與電信網路防護經驗，協助用戶即時辨識潛在詐騙風險，讓防詐從傳統被動攔截進一步提升為主動防護。現場攤位提供「截圖查證」功能體驗，民眾只要將疑似詐騙的訊息截圖上傳至APP，即可透過AI分析潛在風險，提高防詐警覺。

此外，中華電信同步展出「Hami Cam AI智慧攝影機」，採用台製晶片並搭配高規格加密傳輸技術，保障客戶影像隱密性，並支援寵物、聲音、人臉辨識及人形等AI偵測模式。Hami Cam最新導入的「守護時段」功能，用戶可依作息自訂人臉辨識排程，在確保個人隱私與居家安全的情況下，精準掌握家庭成員進出動態，也將在攤位進行展出說明。

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