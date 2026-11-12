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輝達誰接班？預測市場留任押注仍居首 「CUDA 之父」、財務長受關注

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的去留牽動市場目光，美國知名預測市場平台Polymarket也開出「輝達下一任執行長是誰？」合約。從合約顯示的機率來看，黃仁勳留任仍是占比最高的單一選項；若由其他人接棒，則以有「CUDA之父」之稱的巴克（Ian Buck）及財務長克瑞斯（Colette Kress）較受交易者看好。

根據Polymarket 顯示，「黃仁勳（無變動）」續任執行長的機率為28%，高於巴克的25%、克瑞斯的23%，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）則為9%。黃仁勳維持現狀的押注仍居首位，但與兩名內部高層的差距不大，輝達執行長人選尚未出現壓倒性的熱門。

路透報導，輝達董事會傳出已召開會議討論黃仁勳的去留，黃仁勳尚未指定接班人，市場已開始討論，若這家AI晶片龍頭需要交棒，誰能接下重任。

巴克受到關注，關鍵在於他深厚的技術背景。他於2004年加入輝達，是CUDA的重要開創者，這套軟體平台讓GPU的用途從繪圖延伸至各類運算，也成為輝達發展AI的重要基礎。目前巴克擔任超大規模與高效能運算副總裁，負責與大型雲端及AI業者合作，推動生成式AI硬體與軟體產品。

相較之下，克瑞斯的強項在財務與營運管理。她自2013年9月加入輝達，現任執行副總裁暨財務長，也是投資人在每季財報會議上熟悉的面孔。加入輝達前，她曾任職思科、微軟（Microsoft）及德州儀器，累積多年科技業財務經驗。

外部人選哈斯則與輝達頗有淵源。他自2022年起擔任安謀執行長，加入安謀前曾在輝達任職七年，擔任運算產品業務副總裁暨總經理，兼具半導體產業與企業經營經驗。

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