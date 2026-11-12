黃仁勳去留牽動AI產業 龔明鑫：AI大趨勢不會因一人改變

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去留動向，引發市場關注。經濟部長龔明鑫12日表示，AI發展已是全球大趨勢，不至於因黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

龔明鑫指出，經濟部持續掌握各大企業營運狀況，例如此次美國期中選舉結束後，經濟部也向國內企業了解訂單情形，目前短期接單表現尚未受到明顯影響，中長期則仍須持續觀察。

有國外學者估計，輝達在AI領域的相關財務承諾總額高達4,000億美元，折合新台幣逾13兆元，外界憂心黃仁勳去留牽動全球AI產業發展。龔明鑫認為，AI的潮流並非僅有黃仁勳一人看好，而是很多很多人，甚至於大部分人都保持著同樣的看法，因此不至於因為一人的動向，讓總體發展趨勢有很大的改變，會持續觀察。

龔明鑫以電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮（IPO Awards）為例，今年國際資通訊大廠對台採購金額預估達3,258億美元，首度突破3,000億美元大關。多位企業界人士也向他透露，目前手中明年交貨的訂單已較今年多出許多，且需求並非僅來自輝達，其他國際大廠同樣掌握大量訂單。

龔明鑫強調，台灣擁有全球最好的AI供應鏈，這是值得驕傲的地方，未來仍須持續掌握供應鏈優勢。