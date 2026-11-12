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桃園工會退出勞資協商 美光回應：未要求員工放棄權利

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠美光（Micron）與台灣美光桃園工會勞資協商尚未取得共識，針對工會12日發布公開信、宣布退出第4次勞資協商，美光回應，公司未要求員工簽署個別協議或放棄權利，自9月4日以來已出席五次正式會議，並於12日上午9時開放線上個人季度利潤獎金試算功能，將持續透過協商等管道，尋求與工會進行建設性對話。

美光桃園工會爭取分潤制度，歷經罷工及三次勞資協商仍未達成共識，工會今日宣布，不再參加17日由桃園市政府召開的第4次協商，當天將轉往民進黨中央黨部召開記者會。工會主張，美光始終未提出具體分潤數字及試算資料，讓協商失去意義。

對於工會公開信內容，美光聲明，公司並未要求個別員工簽署協議，作為領取新增獎金的條件，也未要求員工放棄任何相關權利，且自9月4日以來，公司已參與兩次調解及三次由桃園市政府主持的後續協商，每次均出席並持續提出具體方案，從未拒絕或拖延協商，溝通管道也持續保持暢通。

在獎酬方案方面，美光表示，持續透過實體說明、電子郵件及其他管道，向員工說明協商進展與新獎酬制度，並應多方要求，於今日正式開放線上個人季度利潤獎金試算，讓員工了解新制度對個人獎酬的實際影響。

針對涉及員工安全及協商資訊保密的爭議，美光說明，協商期間，公司內部網路曾出現針對員工及其家人的人身安全威脅，以及涉及性騷擾、性別歧視的攻擊言語，相關事件已進入司法程序。

美光進一步說，11月6日協商會議中，公司已明確要求遵守保密規範，仍有會議內容及現場資料照片遭即時上傳至公開網路平台，導致會議中止。上述事件均已依法交由司法機關處理，後續調查及相關處分由司法機關依法獨立決定，公司不便評論個案。

美光強調，尊重員工依法組織工會及參與集體協商的權利，處理相關事件是為維護員工安全與合法權益，並非針對工會身分或合法工會活動，也不會因員工的工會身分或依法參與工會活動，給予不利待遇。

美光 工會

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