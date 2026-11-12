駭客賣資料、企業被入侵消息滿天飛 戴夫寇爾提醒四資安問題

近期企業資安事件頻傳，不少大企業員工或客戶個資被放上暗網拍賣。專精紅隊演練的DEVCORE（戴夫寇爾）執行長翁浩正指出，企業近期遇到的駭客攻擊真的很多，企業要關注四大可能的資安缺陷，盡快做資安體檢，補上漏洞或先防護重要資料。

他也觀察，現在暗網常常有假資料或是半真半假的資料在出售，價格高低不一，但有些已經被發現是假資料，駭客藉AI議題撈一票。

他指出，不少企業資安問題，首個破口都出在供應鏈，龍頭大廠資安防護都沒問題，但供應鏈的資安能力可能就要加緊跟上來，這需要時間與成本，即使台灣大廠對供應鏈約束的能力強，但供應鏈仍可能有破口，不小心就連帶外洩了大廠資料。

其次是企業資安未設邊界，特別是在外網的部分伺服器，企業本身沒有注意到機器資安管理，但被駭客發現弱點就藉此入侵。尤其駭客現在利用AI全自動掃描弱點，很容易就會發現相關的破口。

第三是雖然講了很多次，依然還是有問題的帳號密碼問題。翁浩正強調，許多企業員工的密碼還是弱密碼，很容易被駭客利用AI反覆測試就破解；但員工進入系統，如果有任意取用資料的行為也應該加以警告，如果可以任意讀取資料，也顯示公司內部資安邊界不夠強。

第四是現在正大量出現的企業弱點問題，也就是CVE（Common Vulnerabilities and Exposures，常見漏洞與暴露），隨著AI模型演進，企業的「資安債」日益增加，翁浩正也表示，現在CVE實在太多了，企業應該盡快做資安體檢，先找到漏洞，排出重要順序，趕快補上最大問題，防禦未來可能的入侵。