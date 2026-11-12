榮惠第3季每股純益4.62元 歷史新高 三率三升

AI液冷供應商榮惠-KY今（12）日董事會通過今年第3季財報，受惠於產品結構優化、人工智慧（AI）伺服器產品拉升獲利，單季稅後盈餘9522萬元創歷史新高，每股純益（EPS）4.62元、年增204%，累計前三季每股純益達8.93元、年增176％。前三季毛利率、營益率、稅後淨利率均較去年同期大增4.4個、6.4個、5.5個百分點，經營績效大幅成長。

榮惠-KY現金增資發行普通股163萬股獲金管會申報生效，董事會通過每股定價103元，預計籌資約1.68億元，11月27日為認股基準日。

榮惠-KY公布的第3季財報相當亮麗，毛利率26.6％、營益率16.3％，分別季增3.4個、4.6個百分點，主要是受惠產品結構優化；單季EPS 4.62元，季增125％、年增204%。

法人指出，榮惠-KY以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板一站式服務的策略大舉奏效，CDU（冷卻分配單元）出貨量相當熱絡，加上車用與消費性電子產品用的電路板業務強勁成長，整體推升營收屢創新高。尤其，AI伺服器產品毛利率較高，也是第3季獲利成長的一大助力。

此外，今年以來雖上游玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等基板原材料成本不斷攀升，但市場對AI伺服器相關產品需求強勁，公司持續與客戶間的轉嫁漲價過程相當順利，迄今近九成客戶達到100％轉嫁，有助產業健康發展及公司利潤提升。

展望後市，法人認為，客戶對公司AI伺服器水冷模組與水冷快速接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件的訂單依然熱絡，泰國、印度市場的車用基板需求強勁，第4季業績展望樂觀，可望維持第3季的高檔表現。