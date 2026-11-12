Quandela與漢民科技攜手合作 推進光量子技術研發與產業化

法國光量子電腦公司Quandela與漢民科技簽署合作備忘錄（MoU），規劃以聯合研發計畫為起點，共同推動光量子技術的開發與產業化。後續將規劃建置整合雙方技術的光量子電腦（Photonic Quantum Computer），相關合作將另行簽訂協議。

雙方規劃的聯合研發計畫，將結合Quandela的半導體量子點單光子源與積體光路（PICs），以及漢民科技的超導奈米線單光子偵測器（SNSPDs）、低溫技術與光子元件製造專長。雙方計畫先於台灣採用光纖耦合單光子偵測器，展開共同技術平台測試，再進一步探索單光子偵測器與積體光路的深度整合。

雙方也將另行協商簽訂協議，在台灣建置並部署整合雙方技術的光量子電腦。此階段的系統規格、建置地點、經費安排及執行時程等細節，雙方將進一步議定。

本次合作旨在結合Quandela在光量子運算架構與系統整合專長，以及漢民科技的單光子偵測器技術與半導體設備、製程與光子元件製造能力，共同開發量子積體光路。相關技術成功通過驗證後，雙方將評估其應用於未來光量子系統的商業可行性。

漢民科技表示，Quandela為世界領先的光量子運算公司之一，專注於設計、建置並提供先進的產業量子解決方案，包括可供資料中心直接使用的量子電腦、透過雲端存取的量子處理器，以及面向產業客戶的演算法服務。Quandela致力於普及量子運算，以因應產業與社會複雜的運算挑戰。