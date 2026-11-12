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美光勞資協商破局 桃園工會稱資方施壓：「不簽就沒錢」公司嚴正否認

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光勞資協商破局，桃園工會稱資方施壓「不簽就沒錢」，對此，公司嚴正否認。聯合報系資料照
美光勞資協商破局，桃園工會稱資方施壓「不簽就沒錢」，對此，公司嚴正否認。聯合報系資料照

記憶體大廠美光在台勞資協商破局，美光桃園工會發布聲明，宣布不再參加原訂11月17日的勞資協商，並改在當天赴民進黨中央黨部召開記者會。工會同時透露，近期接獲消息指出，美光可能要求員工個別簽署協議，才能領取新增獎金及勞動條件，甚至涉及放棄未來爭議權，讓部分會員擔憂拒絕簽署恐遭公司針對。

對此美光也火速做出回應。強調公司未要求員工簽署個別協議或放棄權利，公司會持續依法、誠信參與協商。

針對桃園工會今日發布有關勞資協商的公開信，美光說明如下：

一、公司未要求員工簽署個別協議或放棄權利

公司並未要求個別員工簽署協議，作為領取新增獎金的條件，亦未要求員工放棄任何相關權利。

二、公司持續依法、誠信參與協商

自9月4日以來，公司已參與五次正式會議，包括兩次調解及三次由桃園市政府主持的後續協商。

公司每次均出席，持續提出具體方案。

公司從未拒絕或拖延協商， 持續保持溝通管道暢通。

三、涉及員工安全及協商資訊保密的事件，已依法處理

協商期間，公司內部網路曾出現針對員工及其家人的人身安全威脅，以及涉及性騷擾及性別歧視的攻擊言語，相關事件已進入司法程序。

11月6日的協商會議中，儘管已明確要求遵守保密規範，仍有會議內容及現場資料照片遭即時上傳至公開網路平台，導致會議中止。上述事件均已依法交由司法機關處理，後續調查及相關處分均由司法機關依法獨立決定，公司不便評論個案。

公司尊重員工依法組織工會及參與集體協商的權利。公司處理上述事件，旨在維護員工安全與合法權益，並非針對工會身分或合法工會活動。

四、公司持續向員工說明獎酬方案及協商進展

公司不會因員工的工會身分或依法參與工會活動，而給予不利待遇。

公司持續透過實體說明、電子郵件及其他管道，向員工說明協商進展與新獎酬制度。

應多方要求，11月12日上午9時，公司已正式開放線上個人季度利潤獎金之試算功能，讓員工了解新制度對個人獎酬的實際影響。

美光 工會

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