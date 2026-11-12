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勞資爭議延燒 美光強調未要求員工放棄任何權利

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，市府仍盼雙方理性溝通解決問題。聯合報系資料照
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，市府仍盼雙方理性溝通解決問題。聯合報系資料照

光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，17日再開第四次協調會，但工會今發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；美光稍早發聲明表示，公司並未要求個別員工簽署協議作為領取新增獎金的條件，盼持續協商進行建設性對話。

美光桃園工會公開信稱公司接下來會要求員工簽署個人協議及放棄未來的爭議權，指10月21日台中工會幹部與公司簽下協議後失去有利談判籌碼，爾後堅持近一個月的時間遭受美國資方、台灣政府及各種輿論攻擊，明天員工更會直接面臨資方施壓，不簽就沒錢；工會承認爭取權益失利，宣布不參加17日協商。

美光科技表示，公司並未要求個別員工簽署協議，作為領取新增獎金的條件，也未要求員工放棄任何相關權利。自9月4日起，公司已參與5次正式會議，包括2次調解及3次由桃園市政府主持的後續協商，持續提出具體方案，從未拒絕或拖延協商。

另外，協商期間，公司內部網路曾出現針對員工及其家人的人身安全威脅，以及涉及性騷擾及性別歧視的攻擊言語，相關事件已進入司法程序。而11月6日的協商會議中，盡管已明確要求遵守保密規範，仍有會議內容及現場資料照片遭即時上傳至公開網路平台，導致會議中止，已依法交由司法機關處理，公司不便評論個案。

美光強調，公司尊重員工依法組織工會及參與集體協商的權利，上述事件是維護員工安全與合法權益，並非針對工會身分或合法工會活動。

美光也說，公司不會因員工的工會身分或依法參與工會活動，而給予不利待遇，將持續透過實體說明、電子郵件及其他管道，向員工說明協商進展與新獎酬制度。11月12日上午9時，公司已正式開放線上個人季度利潤獎金之試算功能，讓員工了解新制度對個人獎酬的實際影響，將持續透過協商等相關管道尋求與桃園工會進行建設性對話。

美光 工會

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