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英國代表團登台灣太空年會 「台英太空產業地圖」串連台英太空產業鏈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

英國在台辦事處於11月9日至11日攜手ADS Group、Space South Central及六家英國太空企業，參加 2026台灣太空國際年會（TASTI）展示英國在衛星通訊、太空數據應用及新世代太空技術領域的創新解決方案，共同打造「台英太空產業地圖」 串連台英太空產業鏈。

隨著全球太空產業加速發展，衛星製造、通訊服務及商業太空應用正逐漸走向規模化，英國擁有完整的太空創新生態系與技術研發優勢，台灣則在半導體與先進製造具備頂尖實力，雙方產業互補性高，為深化太空產業合作奠定重要基礎。

此外，英國衛星應用創新中心（Satellite Applications Catapult）與國家太空中心（TASA）共同研發的「台英太空產業地圖」（UK–Taiwan Space Capabilities Catalogue），協助雙邊企業與研究機構快速辨識潛在合作夥伴，進一步促進產業交流與合作。

今年英國館以「英國太空產業：攜手台灣開創太空新篇章」（UK Space: A Trusted Partner for Taiwan's Next Chapter in Orbit）為主題，聚焦三大核心領域：連結（CONNECT），強化衛星通訊韌性與全球連結能力；分析（ANALYSE），運用太空數據推動產業創新與決策；以及賦能（ENABLE），推進新世代太空系統、在軌服務及太空基礎設施發展。

英國商業、創新、科學及貿易部駐亞太地區貿易大使肯特（Martin Kent）表示，台英在半導體及科技領域已建立合作基礎，太空將成為下一個重要的合作領域。台灣積極發展下一代通訊與太空能力，而《英國太空策略》也將衛星通訊列為重點發展領域，為雙邊推動創新與產業合作創造良好契機。透過台灣太空國際年會，我們期待促進企業之間的交流，將技術優勢轉化為實質合作與商業機會。

本次參展的英國企業展現多項與台灣太空產業需求密切相關的創新能力，包括 MDA Space UK 的數位衛星酬載與 5G／6G 衛星通訊技術，以及 Stars Edge 的極低地球軌道（VLEO）通訊解決方案。

在太空數據應用方面，Slingshot Aerospace 運用人工智慧與先進分析技術，將太空數據轉化為產業營運與決策的關鍵資訊。NewOrbit Space 則專注於極低地球軌道（VLEO）衛星平台及相關技術研發；SATELYX 透過共享在軌示範任務，協助企業進行新興太空技術的測試、驗證與部署。

英國太空產業每年創造約 186億英鎊營收，提供超過 55,000 個高技術就業機會，並擁有超過 1,900 家太空相關機構。英國亦是歐洲太空投資最活躍的國家，太空投資案件數量位居全球第三。《英國太空策略》（UK Space Strategy）將衛星通訊、太空態勢感知、在軌服務與製造，以及太空運輸能力列為重點發展方向，並規劃至 2030 年投入約 78億英鎊支持太空產業發展。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，英國與台灣是科技領域的重要合作夥伴。近期簽署的《台英科學創新及技術協議》（SITA），為雙方深化科技合作建立重要架構，而太空是最具發展潛力的合作領域之一。從科研交流、人才培育到企業合作，我們期待透過更緊密的交流，進一步連結台英產學研能量，共同推動下一世代太空科技創新。

英國 太空

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