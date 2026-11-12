美擬擴大 AI 晶片管制 和碩鄭光志淡定：非新限制、審慎樂觀看後市

The Information報導，美國商務部準備敲定新規定，禁止中國大陸AI企業透過他國資料中心遠端取得先進AI晶片算力，管制範圍將新增馬來西亞、新加坡、泰國等7國。對此，和碩（4938）共同執行長鄭光志回應，這個限制也不是現在才開始，而和碩自身業務人員或法務單位，對於供應商或客人都有進行審核及調查。

鄭光志指出，「這個限制也不是現在才開始，從我們第一批出貨的伺服器開始，在供應商或客人的規範上面，其實就有蠻多嚴格的限制」。

鄭光志表示，「我們公司除了業務自行要做一些生意跟客戶的調查外，其實我們公司內部流程上面也加入法務稽核機制，所以對我們來講，並不是一個新的要求」。

他強調，「合作應該在客戶的選擇性，以及資金運作還有毛利的爭取的方面，應該一定要取得一個平衡性。我覺得這樣的限制，第一個不是新的，第二個本來就是我們要考慮的範圍以內」。

鄭光志說，「整體來看，整個業界對伺服器還有AI的需求看起來還是正面的，所以我們還是審慎樂觀」。

科技媒體The Information引述2名知情人士說法指出，這項規定最快可能本月公布，並將擴大商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）現行的半導體相關管制措施，以防止中國大陸遠端使用晶片及走私晶片入境。

The Information報導，美國商務部在敲定這項新制前，正與其他政府機關進行協商。