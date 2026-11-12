最懂台灣價值 APMIC模型ACE-3躍升數位部AIEC評測全球第一

企業自主AI平台與技術夥伴APMIC 12日宣布，旗下繁體中文語言模型ACE-3，在數位發展部AI產品與系統評測中心（AIEC）最新公布的國內外開源語言模型評測中名列第一。ACE-3以ACE-1為模型基礎進行微調訓練，在「高中學測國文」及「台灣價值觀」兩項評測指標皆獲得滿分，整體評測居全球受測模型之首。APMIC進一步將 ACE-3模型微調所累積的技術與流程產品化，打造自助式模型微調工具PrivTuner，讓企業能依據自身需求調整及優化模型，預計於2027年上半年正式推出。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，企業導入AI的關鍵不只是選擇能力最強的模型，更在於如何讓模型真正理解企業自身的資料、語言與業務情境。ACE-3在AIEC評測中名列全球第一，展現APMIC透過模型微調進一步提升既有模型能力的技術實力。將支撐此次模型微調的技術與流程整合至PrivTuner，希望讓更多企業能自主掌握模型優化能力，打造更符合自身需求的專屬模型，加速AI在各產業的落地應用。

APMIC以先前的ACE-1為基礎模型進行微調訓練，訓練過程中運用數位發展部公開語料資源，進一步優化模型對繁體中文及台灣在地語境的理解能力，打造繁體中文語言模型ACE-3。在AIEC此次涵蓋台灣在地語言及文化的三項評測指標中，ACE-3於「台灣價值觀」及「高中學測國文」兩項指標皆取得100滿分，「高中學測社會」亦獲得94.6的優異成績，三項指標合計達294.6分，名列全球受測語言模型總排名第一。此次評測成果顯示，透過適切的資料訓練與模型優化，既有模型亦能持續強化在特定語言、知識領域與應用情境下的表現。

APMIC將ACE-3模型微調過程所累積的技術與流程進一步產品化，推出自助式模型微調工具 PrivTuner，提供10顆以上的繁體中文預訓練模型，並採用訓練AI的最新技術，即日起開放企業試用登記，並預計於2027年初開放試用、第2季正式發表。PrivTuner 可部署於企業自有 NVIDIA 運算設備，整合資料準備、模型訓練、成效評測、模型部署及API串接等流程，並提供多種預設微調範本，讓企業在資料不離開自身環境的前提下，依據自身資料與應用需求進行模型微調，打造更貼近實際業務情境的專屬AI模型。

展望未來，APMIC持續投入模型微調技術與平台工具的研發，協助企業善用既有模型及自身資料，逐步建立自主的模型優化能力，發展自家的智慧大腦，讓模型微調從高度仰賴專業技術團隊的開發工作，進一步成為企業可持續運用的AI能力，加速AI導入實際業務場景。