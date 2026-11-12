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崇越科技百萬元挺大專明星隊征戰冬盟 推 Xstats 平台助攻訓練情蒐

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越科技集團副董事長暨永續長潘重良表示公司將持續推動運動數據應用、專業訓練及棒球人才培育。公司／提供
崇越科技集團副董事長暨永續長潘重良表示公司將持續推動運動數據應用、專業訓練及棒球人才培育。公司／提供

崇越科技投入100萬元，贊助首度參加亞洲冬季棒球聯盟的大專明星隊組訓與參賽，並於12日成軍記者會同步發表「Xstats台灣棒球數據平台」，透過資金與數據分析支援，協助業餘球員迎戰職業隊伍，累積挑戰職棒舞台的實戰經驗。

2026年亞洲冬季棒球聯盟將於11月14日在嘉義市KANO棒球場開打，今年首度增設大專明星隊，由總教練王宜民領軍，迎戰日職、韓職及中職等球隊。球員今日穿著新戰袍亮相，也將承襲首屆爆米花棒球聯賽冠軍隊「崇越隼鷹」的挑戰精神，接受不同層級對手的考驗。

崇越科技集團副董事長暨永續長潘重良表示，公司長期投入台灣成棒發展，希望透過此次贊助，讓具潛力的業餘好手累積與職業球隊交手的經驗，為未來挑戰職業舞台做好準備。同時，藉由導入棒球數據平台，提供教練團訓練調整與比賽策略參考，持續推動運動數據應用及人才培育。

Xstats由全越運動投資、灼見運動數據打造，涵蓋台灣青棒、成棒及職棒賽事數據，透過資料蒐集與分析，協助教練及球員掌握競技表現。平台未來也將提供黑豹旗、大專盃及國際交流賽事等逐球數據，支援科學化訓練、賽前情蒐及球迷觀賽需求。

王宜民表示，面對短期集訓及職業級對手，教練團將運用平台掌握選手近期表現，加快戰力整合，並分析自家投手在不同球數下的配球慣性，以及對手各棒次的打擊熱區，作為關鍵局數牛棚調度與防守布陣的依據，降低失分風險。

大專院校體育總會會長邱炳坤感謝崇越科技提供支持，期盼選手透過冬盟密集賽事磨練抗壓性，將實戰經驗轉化為日後挑戰職業舞台的養分。

潘重良指出，集團將持續結合資源投入與運動科技應用，支持棒球人才發展。旗下全越運動未來計畫將數據分析系統推廣至各級學校球隊及職業球團，拓展運動產業軟體服務，逐步建構更全面、透明的台灣棒球人才發展資料庫。

冬盟 崇越科技

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