Quandela 與漢民科技攜手合作 推進光量子技術研發與產業化

法國光量子電腦公司Quandela 與漢民科技於新竹科學園區漢民量子研發中心簽署合作備忘錄（MoU），規劃以聯合研發計畫為起點，共同推動光量子技術的開發與產業化。後續將規劃建置整合雙方技術的光量子電腦（Photonic Quantum Computer），相關合作將另行簽訂協議。

雙方規劃的聯合研發計畫，將結合 Quandela 的半導體量子點單光子源與積體光路（Photonic Integrated Circuits, PICs），以及漢民科技的超導奈米線單光子偵測器（SNSPDs）、低溫技術與光子元件製造專長。雙方計畫先於台灣採用光纖耦合單光子偵測器，展開共同技術平台的測試，再進一步探索單光子偵測器與積體光路的深度整合。

雙方將另行協商簽訂協議，在台灣建置並部署整合雙方技術的光量子電腦。此階段的系統規格、建置地點、經費安排及執行時程等細節，雙方將進一步議定。

本次合作旨在結合 Quandela 在光量子運算架構與系統整合專長，以及漢民科技的單光子偵測器技術與半導體設備、製程與光子元件製造能力，共同開發量子積體光路（Quantum PICs）。相關技術成功通過驗證後，雙方將評估其應用於未來光量子系統的商業可行性。