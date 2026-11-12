Quandela 與漢民科技合作 推進光量子技術研發產業化

法國光量子電腦公司 Quandela 與漢民科技於新竹科學園區漢民量子研發中心簽署合作備忘錄（MoU），規劃以聯合研發計畫為起點，共同推動光量子技術的開發與產業化。後續將規劃建置整合雙方技術的光量子電腦（Photonic Quantum Computer），相關合作將另行簽訂協議。

雙方規劃的聯合研發計畫，將結合 Quandela 的半導體量子點單光子源與積體光路（Photonic Integrated Circuits, PICs），以及漢民科技的超導奈米線單光子偵測器（SNSPDs）、低溫技術與光子元件製造專長。雙方計畫先於台灣採用光纖耦合單光子偵測器，展開共同技術平台的測試，再進一步探索單光子偵測器與積體光路的深度整合。

雙方亦將另行協商簽訂協議，在台灣建置並部署整合雙方技術的光量子電腦。此階段的系統規格、建置地點、經費安排及執行時程等細節，雙方將進一步議定。

本次合作旨在結合 Quandela 在光量子運算架構與系統整合專長，以及漢民科技的單光子偵測器技術與半導體設備、製程與光子元件製造能力，共同開發量子積體光路（Quantum PICs）。相關技術成功通過驗證後，雙方將評估其應用於未來光量子系統的商業可行性。

Quandela 為世界領先的光量子運算公司之一，專注於設計、建置並提供先進的產業量子解決方案，包括可供資料中心直接使用的量子電腦、透過雲端存取的量子處理器，以及面向產業客戶的演算法服務。Quandela 致力於普及量子運算，以因應產業與社會複雜的運算挑戰。

漢民科技成立於 1977 年，為半導體設備與技術供應商，專業領域涵蓋電漿蝕刻設備（ICPEtcher）、離子布植機（Ion Implanter）、有機金屬化學氣相沉積設備（MOCVD）及碳化矽基板（SiC Substrate）製造。同時，漢民科技積極投入量子技術研發，提供超導與半導體磊晶薄膜、基於超導體／半導體／金屬磊晶異質結構的單光子偵測器和光子元件、量子代工（Quantum Foundry）服務及低溫系統之設計和製造。漢民科技總部位於台灣，營運據點遍及美國、日本、新加坡、馬來西亞，員工總數超過 1,200 人。